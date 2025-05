Mourinho Berniat Boyong Gareth Bale ke Old Trafford

TEMPO.CO, Jakarta - Jose Mourinho sangat berminat memboyong salah satu pemain bintang Liga Spanyol, Gareth Bale ke Manchester United (MU). Langkah manajer berjuluk The Special One itu disebut sebagai target utama dan pertama dari skuad berjuluk Iblis Merah tersebut.



Harian Spanyol AS menyebutkan bahwa manajer MU itu telah mengidentifikasi dan memantau pemain depan timnas Wales itu, sebagaimana dikutip dari laman Daily Star.



Setelah memantau, Mourinho mengutarakan niatnya untuk segera memboyong Bale ke kubu MU.



Ketua tim pemandu bakat United Thomas Bormann hadir dan menyaksikan laga antara Wales melawan Austria yang berakhir 2-2 pada Kamis waktu setempat. Dalam pertandingan itu, Bale berperan dalam dua gol timnas Wales, meski gagal mencetak gol.



Harian AS menyebutkan bahwa langkah memboyong Bale merupakan salah satu jawaban atas kelemahan United selama mengawali musim kompetisi ini.



Bale mengemas tiga gol dalam delapan penampilan bersama Real Madrid yang tercatat belum pernah mendulang kekalahan selama menjalani musim 2016/17.



Kubu The Red Devils disebut-sebut sangat berminat mendapatkan Bale sebagai salah satu pemain termahal di dunia, setelah merekrut Pogba dalam musim panas ini.



ANTARA