TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Manchester United (MU) Jose Mourinho terus berburu pemain anyar menjelang musim kompetisi 2016/2017 bergulir. Namun pelatih berjulukan The Special One itu menolak berbicara soal Paul Pogba.



Ia secara terang-terangan menolak bicara soal Pogba yang mencatatkan rencana rekor transfer mencapai 112 juta pound sterling.



Mourinho tidak jemu-jemu mengutarakan hasrat untuk segera merampungkan rencana transfer itu pada Jumat pekan depan. Hanya, Manchester United belum juga sepakat dengan penawaran Pogba sebelum Liga Inggris musim 2016/2017 bergulir.



Manchester United akan menghadapi Leicester pada Minggu ini dalam laga Community Shield di Stadion Wembley sebagai awal musim kompetisi Inggris. Ini makin menyempitkan kemungkinan Pogba direkrut ke Old Trafford.



"Kami tentu akan mendatangkan satu pemain lagi," kata Mourinho kepada BT Sport. "Saya tidak ingin bicara soal Paul (Pogba) karena ia pemain Juventus dan saya juga tidak ingin para manajer lain bicara mengenai para pemain saya."



"Hanya, kenyataannya bahwa kami akan mendatangkan satu pemain lagi. Penutupan bursa transfer, sebagaimana Anda tahu, pada 31 Agustus. Karena itu, kami hanya punya sedikit waktu, tapi saya sudah berharap musim depan segera bergulir," kata Mourinho.



