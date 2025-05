TEMPO.CO, Manchester – Manchester United masih belum melepas incarannya. Manajer anyar United Jose Mourinho tak menyerah begitu saja untuk menggaet Paul Pogba yang kini masih di Juventus. Kalau kesepakatan tercapai, mestinya gelandang Prancis itu akan hijrah ke Old Trafford dengan nilai transfer mencapai 100 juta poundsterling atau Rp 1,7 triliun.



Mourinho awalnya pesimistis tentang peluang United mendapatkan tanda tangan Pogba di tengah persaingan yang ketat. Manajemen MU sudah menyiapkan dana demi merekrut pemain Timnas Prancis tersebut. Diskusi antara klub dengan agen Pogba, Mino Raiola, telah positif. “Kami terus berupaya untuk mendapatkan dia,” kata Mou, panggilan Mourinho.



Raiola menyetujui paket yang diusulkan United untuk pemain berusia 23 tahun tersebut. Hanya saja, dia mengatakan bahwa Pogba masih betah tinggal di Juventus yang telah menawarinya kontrak baru. “Dia tak ingin buru-buru keluar dan Juventus juga ingin dia memperpanjang kontraknya.” Kata Raiola.



Nilai transfer Pogba yang fantastis itu berawal dari pernyataan Presiden Juventus, Beppe Marotta, yang mengatakan bahwa beberapa klub besar mencoba meminang Pogba. Nilai tawarannya mencapai hampir 60 juta poundsterling. Tawaran tersebut ditolak, Marotta menganggap nilai Pogba lebih dari angka penawaran tersebut. Kontrak Pogba besama Juventus bakal berakhir pada 30 Juni 2019.



Kabar bersliweran mengenai klub-klub yang juga berusaha untuk mendapatkan Pogba semakin ramai. Barcelona berusaha menawar dengan transfer 68 juta poundsterling. Menyusul Manchester City yang juga tertarik untuk meminangnya. Kasak-kusuk untuk meminang Pogba, sempat mengganggu timnas Prancis. Tim Les Bleus sempat melarang agen datang ke hotel mereka karena akan fokus melawan Portugal pada final Piala Eropa 2016.



Sebenarnya, Pogba tidak asing dengan rumput Old Trafford. Dia meninggalkan klub tersebut dengan akhir buruk setelah berselisih dengan Sir Alex Ferguson, mantan manajer MU pada 2012. Pogba kemudian dilepas ke Juventus dengan status bebas transfer. Di klub Italia itu karirnya mulai bersinar. Selama empat musim dia mencetak 34 gol dari 178 penampilan di semua kompetisi, termasuk mempersembahkan empat gelar Serie A bersama Juventus.



Kini Pogba belum ditangan, namun Mourinho sudah mendapatkan tiga wajah baru di tim Setan Merah-julukan United. Ada pemain belakang Villarreal Eric Bailly, Henrikh Mkhitaryan dari Borussia Dortmund, dan Zlatan Ibrahimovic dengan status bebas transfer setelah meninggalkan Paris Saint-Germain pada akhir musim.



Tebusan untuk mendatangkan pemain-pemain bintang termasuk untuk menggaet Pogba ke Stadion Old Trafford tentu saja bakal menyedot dana klub. Untuk itu, Mourinho akan melego 10 pemainnya. Pelatih asal Portugal tersebut hanya mau bekerja dengan 22 pemain di tim utama. Dia ingin merampingkan skuad warisan Louis van Gaal yang diisi oleh 26 pemain.



Para pemain bintang yang telah masuk daftar untuk dijual oleh United musim panas ini ialah Bastian Schweinsteiger, Morgan Schneiderlin, Marcos Rojo, Memphis Depay, Daley Blind, Juan Mata, James Wilson dan Adnan Januzaj.



