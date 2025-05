TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Manchester United Jose Mourinho ternyata pernah ngebet merekrut Wayne Rooney saat pelatih asal Portugal itu masih menangani Real Madrid dan Chelsea.



Hal ini terungkap dalam buku Jose Mourinho: Up Close and Personal yang ditulis wartawan sekaligus sahabat Mourinho, Rob Beasley.



Dalam buku itu, Beasley bercerita bagaimana pada musim panas 2013 Wayne Rooney menjadi satu-satunya fokus Mourinho. Dia benar-benar ingin membawa Rooney ke Chelsea, klub yang ia tangani saat itu.



Mourinho punya kesempatan besar. Sebab, Sir Alex Ferguson—yang membawa Rooney ke Old Trafford—pensiun dan posisinya digantikan David Moyes. Posisi Rooney agak terancam.



Mourinho memanfaatkan kesempatan itu. Berbagai “serangan” dia lancarkan, termasuk berkata, kalau Rooney tidak bahagia di United, tim nasional Inggris bisa ikut kena dampaknya.



Sejak lama, Mourinho memang pengagum Rooney. Tiga tahun sebelumnya, saat Rooney sempat tak ingin memperpanjang kontrak di United, Mourinho berkata di media, “Kalau Rooney ingin meninggalkan United, telepon saya.” Namun Rooney tidak jadi pindah.



Begitu juga saat Mourinho mengincar Rooney pada musim panas 2013 itu. Rooney akhirnya tetap memilih berada di United.



DAILY MAIL | GADI MAKITAN