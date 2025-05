TEMPO.CO, Jakarta - Nama David De Gea disertakan ke dalam skuad Manchester United yang akan menjalani tur pramusim ke Amerika Serikat. Empat rekrutan anyar Louis van Gaal juga dipastikan terbang ke tanah Paman Sam.



Duo gelandang Bastian Schweinsteiger dan Morgan Schneiderlin yang baru bergabung Senin lalu akan bergabung dengan penyerang sayap Memphis Depay dan Matteo Darmian yang tiba lebih dulu di kubu Old Trafford. Meski baru tiba, Van Gaal langsung membawa keempat nama itu bersama 22 pemain MU terpilih lainnya.



Munculnya nama De Gea di daftar skuad yang dibawa ke Amerika membuktikan bahwa perundingan antara Real Madrid dengan MU masih belum menemui titik terang. Sebelumnya pada Jumat lalu, Van Gaal ingin urusan kepindahan De Gea dan Robin van Persie segera beres. Namun itu urung terjadi karena Real Madrid sampai saat ini belum bisa memenuhi jumlah transfer yang diinginkan United atas kiper berusia 26 tahun tersebut. Selain itu, Van Gaal tidak mengkhawatirkan profesionalisme yang dimiliki pemain terbaik MU dua musim beruntun itu.



Sementara itu, kiper kedua United, Victor Valdes, ternyata tidak turut serta ke dalam tur AS. Belum jelas mengapa Van Gaal tidak membawa mantan kiper Barcelona ini. Selain Valdes, bek kanan asal Brasil, Rafael da Silva, juga tidak masuk ke dalam tim. Kesempatan bermain yang semakin tipis dan kehadiran Darmian diyakini musim panas kali ini akan jadi yang terakhir bagi Rafael di Old Trafford.



Angel Di Maria dan Marcos Rojo juga menjadi dua nama yang tidak tercantum di 26 nama yang dikantongi Van Gaal. Keduanya masih dalam masa libur akibat partisipasi mereka dalam membawa Argentina ke final Copa America.



Senin kemarin rombongan The Red Devil telah berangkat ke Seattle, AS, untuk bersiap menjalani partai pertama turnamen International Champions Cup 2015 melawan Club America asal Meksiko pada Sabtu, 17 Juli. Kemudian mereka akan menghadapi secara berturut-turut klub MLS San Jose Earthquakes (21 Juli), juara Liga Champions 2015 Barcelona (24 Juli), dan juara Ligue 1 Paris Saint-Germain (29 Juli).



ESPNFC | MANUTD.COM | BINTORO AGUNG S.