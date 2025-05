TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Manchester United, Louis Van Gaal, kembali disorot setelah timnya dicukur 0-3 oleh Tottenham Hotspur dalam laga lanjutan Liga Primer Inggris, akhir pekan lalu. Bukan hanya analis sepak bola yang menyoroti kekalahan tersebut, tapi juga para pemainnya sendiri. Mereka dikabarkan melancarkan kritik secara terbuka di ruang ganti pemain.



”Para pemain mempertanyakan strategi (Van Gaal) secara terbuka. Rasa hormat mereka terhadap Van Gaal sepertinya telah hilang,” demikian The Sun menuliskan, Selasa, 12 April 2016.



Taktik Van Gaal saat melawan Spurs—julukan Tottenham—memang aneh. Ia, misalnya, mengganti pemain depan Marcus Rashford dengan Ashley Young pada awal babak kedua. Padahal performa Rashford tengah moncer. Ia mencetak lima gol di semua kompetisi musim ini. Sedangkan Ashley baru pulih dari cedera. Ia bahkan belum mencetak satu gol pun musim ini.



Lebih aneh lagi, Ashley merupakan pemain sayap. Sebelumnya, ia tak pernah bermain sebagai striker. Sehingga, kalaupun Rashford harus diganti, penggantinya adalah Anthony Martial.



“Keputusan Van Gaal terhadap Rashford mengejutkan pemain lain. Taktik ini membuat mereka bingung,” demikian ulasan The Sun. Bukan hanya Rashford, Juan Mata pun ikut diganti Van Gaal.



Tak mengherankan jika Manchester United kemudian kalah dengan skor telak. Kekalahan ini membuat mereka tertahan di peringkat kelima klasemen Liga Primer. Para pemain pun merasa frustrasi.



"Kamu bisa mendengar kemarahan para pemain dari ruang ganti. Mereka semua menyalahkan Van Gaal atas kekalahan ini," begitu Express melaporkan.



Situasi ini cukup mencemaskan. Sebab, MU akan bertandang ke markas West Ham United di Stadion Boleyn Ground untuk menjalani laga replay babak perempat final Piala FA.



Laga ulangan ini digelar karena kedua tim hanya bermain imbang 1-1 pada pertemuan pertama di Old Trafford pada 13 Maret lalu. "Sangat penting bagi kami untuk memenangkan laga ini," kata Van Gaal.



Dengan situasi yang terjadi di tubuh United saat ini, akan sangat sulit bagi tim asuhan Van Gaal untuk meraih kemenangan di kandang West Ham.



Apalagi performa West Ham sedang bagus-bagusnya. Mereka, misalnya, belum terkalahkan dalam sepuluh laga terakhir di semua kompetisi. Selain itu, mereka tampil ciamik dalam laga kandang.



Dalam 18 pertandingan yang berlangsung di Boleyn Ground sepanjang musim ini, West Ham hanya dua kali kalah dan belum pernah kalah lagi sejak 22 Agustus 2015.



Performa lini depannya juga kinclong. Mereka telah mencetak tujuh gol dalam tiga laga terakhir. Artinya, mereka rata-rata mencetak 2,3 gol per pertandingan.



Dan jangan lupakan Andy Caroll yang baru saja mencetak hat-trick alias tiga gol ke gawang Arsenal pada akhir pekan lalu. "Saya melihat permainan Carroll,” kata Van Gaal. “Kami harus menghentikannya."



Van Gaal memang harus menghentikan West Ham karena ini akan menjadi peluang terakhir timnya meraih trofi. Sebelumnya, mereka sudah tersingkir dari Liga Champions dan Piala Liga.



Mereka juga tak mungkin lagi meraih trofi Liga Primer karena sudah tertinggal 19 poin dari Leicester City di puncak klasemen. Sementara itu, poin maksimal yang bisa diraih MU hanya 18.



Maka, satu-satunya trofi yang mungkin bisa diboyong Van Gaal musim ini adalah Piala FA. "Ini akan menjadi kesempatan terakhir kami merebut gelar," katanya. Jika trofi Piala FA pun gagal, bukan tak mungkin ini akan menjadi musim terakhir Van Gaal.



THE SUN | EXPRESS | MANCHESTER EVENING NEWS | DWI AGUSTIAR