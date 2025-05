TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United akhirnya menebus kegagalan mereka mengalahkan tim gurem, Cambridge United, di ajang Piala FA, dua pekan lalu. Bermain pada pertandingan kedua di Old Trafford, Rabu dinihari, 4 Februari 2015, MU sukses mengalahkan tim divisi empat itu dengan skor 3-0.



Gelandang asal Spanyol, Juan Mata, membuat gol pertama bagi MU di menit ke-25. Mata berhasil menyambar bola sundulan Marouane Fellaini yang memantul di depan gawang Cambridge yang dikawal Chris Dunn.



Gol kedua United tercipta dalam kerja sama apik Robin van Persie dan bek Marcos Rojo. Van Persie awalnya melepaskan umpan lambung pendek di kotak penalti Cambridge. Rojo yang tak terkawal berhasil menyambar bola itu dengan sundulan. Ini adalah gol pertama Rojo bagi United.



Pemain pengganti, James Wilson, melengkapi kemenangan United dengan mencetak gol ketiga di menit ke-74. Penyerang berusia 19 tahun itu berhasil mengecoh dua bek Carmbridge dan melepaskan tembakan keras yang gagal dibendung Dunn.



Manajer United, Louis Van Gaal memberi pujian pada tim lawan yang menurutnya tampil bagus. "Mereka bermain dengan teratur dan memiliki mentalitas luar biasa. Suporter mereka juga fantastis. Pada akhirnya, kami berhasil menyelesaikan apa yang seharusnya dilakukan," kata Van Gaal.



Meski timnya kalah, suporter Cambridge malah bergembira di tribun Old Trafford. Sebagian suporter sempat terlambat datang ke stadion karena terjebak macet dan beberapa bus mereka rusak. Namun mereka bisa menikmati sisa pertandingan di babak kedua.



Cambridge pernah menahan imbang United 0-0, 24 Januari lalu. Hasil itu membawa Cambridge ke Old Trafford untuk menjalani laga ulang menghadapi United. Hingga pertandingan berakhir, sekitar 6.000 suporter Cambridge masih bersemangat melompat dan membuat suara riuh merayakan momen bersejarah itu.



BBC | GABRIEL TITIYOGA



