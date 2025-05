MU Lawan QPR, Van Gaal Tak Ajak Van Persie

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United akan bertandang ke Stadion Loftus Road, London, untuk menantang tuan rumah Queens Park Rangers dalam laga lanjutan Liga Primer Inggris, Sabtu malam ini, 17 Januari 2015. Peluang besar bagi United untuk merebut kembali peringkat tiga klasemen.



Pelatih Manchester United, Louis van Gaal, mengatakan dia mungkin tak akan membawa Robin van Persie. Pemain depan asal Belanda itu mengalami cedera saat United menghadapi Southampton, akhir pekan lalu. “Saya pikir akan sangat berisiko jika memainkan dia sekarang. Namun, saya masih terus menunggunya. Mungkin Falcao akan mendapatkan kesempatan,” kata Van Gaal.



Meski tanpa Van Persie, Van Gaal optimistis timnya bisa memetik tiga poin di Stadion Loftus Road. Sebab, beberapa pemainnya yang semula cedera, seperti Daley Blind, Luke Shaw, dan Fellaini, sudah bisa dimainkan.



Kembalinya ketiga pemain ini, tentu saja, akan menambah kekuatan United, terutama di lini belakang. Sementara itu, di lini depan, menurut situs Who Scored, Van Gaal mungkin akan menduetkan Wayne Rooney dengan Falcao.



Duet Falcao dan Rooney, ditambah tusukan dari Angel di Maria, akan membuat para pemain belakang Queens Park Rangers kerepotan. Rooney, misalnya, telah mencetak tiga gol dari empat pertemuan melawan Queens Park Rangers. (Baca: Falcao Isyaratkan Hengkang dari MU)



Apalagi, malam nanti pelatih Queens Park Rangers, Harry Redknapp, tak bisa menurunkan pemain bek andalannya, Rio Ferdinand, karena masih dibekap cedera. Redknapp juga tak bisa menurunkan tiga pemain pilar Alejandro Faurlin, Yun Suk-young, dan Sandro. Sebab, ketiga pemain tersebut masih harus menjalani perawatan.



Selanjutnya: MU lebih berpeluang menang



Dengan kondisi Queens Park Rangers yang tak fit ini, Manchester United berpeluang besar meraih tiga poin. “Kami akan berusaha mengembalikan Manchester United ke jalur asalnya (kemenangan),” kata Angel di Maria.



Manchester United memiliki catatan yang bagus setiap melawan Queens Park Rangers. Dalam 16 pertandingan, misalnya, Manchester United menang 13 kali dan imbang tiga kali. Artinya, tak sekali pun mereka pernah kalah. Manchester United juga belum pernah kalah dalam sembilan pertandingan yang digelar di Stadion Loftus Road. Mereka mengantongi enam kali kemenangan dan tiga kali seri.



Peluang kemenangan Manchester United semakin terbuka jika melihat lima pertandingan terakhir Queens Park Rangers. Dari lima laga itu, mereka hanya sekali memetik kemenangan. Bahkan, dari 21 laga Liga Premier, mereka baru menang lima kali. Hasil tersebut membuat posisi tim berjulukan The Hopes itu terlempar ke peringkat ke-19 klasemen dengan hanya 19 poin. Posisi ini membuat Herry Redknapp terancam dipecat dari kursi pelatih.



Sementara itu, Manchester United berada di peringkat keempat dengan 37 poin. Mereka hanya terpaut dua poin dari Southampton yang berada di peringkat ketiga, peringkat yang sebelumnya ditempati United sebelum dikalahan Southampton akhir pekan lalu.



Malam nanti Manchester United berpeluang merebut kembali peringkat ketiga dari Southampton, karena lawan yang mereka hadapi relatif lebih mudah. Adapun Southampton akan menghadapi Newcastle United.(Baca: Phil Jones Yakin MU Bisa Kejar Chelsea)



