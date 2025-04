TEMPO.CO, Jakarta – MU disebut sedang mencari cara untuk memboyong gelandang Cesc Fabregas dari Chelsea. Jose Mourinho ingin memperkuat lini tengah Manchester United, yang musim ini kekurangan gelandang kreatif.



Laman The Sun menyebutkan MU meramaikan perburuan Fabregas yang kerap dikabarkan tak betah lagi berada di Stamford Bridge. Jose Mourinho memang memiliki masa indah bersama Fabregas setelah membawa Chelsea menjuarai Liga Inggris dua musim lalu.



Baca: Menjelang Semifinal Liga Eropa: Dua Pemain MU Kembali Berlatih



Mourinho membutuhkan tenaga Fabregas karena United kini praktis hanya memiliki Juan Mata sebagai gelandang kreatif di lini tengahnya. Penampilan Mata sendiri kerap tak memuaskan. Karena itu, Mourinho membutuhkan alternatif lain selain pemain asal Spanyol itu.



Adapun Fabregas tak merasa kerasan karena jarang mendapatkan waktu bermain di Chelsea setelah klub London biru itu ditangani oleh Antonio Conte. Dia kalah bersaing karena Conte lebih memilih duet Nemanja Matic dan N’Golo Kante di lini tengah The Blues.



Meskipun demikian, Fabregas disebut masih betah berada di Inggris. Dia sendiri masih memiliki kontrak dua tahun lagi di Chelsea.



Baca juga: Baru Raih Hasil Buruk, Mourinho Larang Pemain MU Main Medsos



Namun upaya MU untuk memboyong Fabregas tampaknya tak akan mudah. Mereka harus menghadapi persaingan sengit dengan Liverpool, AC Milan, Bayern Muenchen, dan Atletico Madrid yang juga menginginkan mantan punggawa Arsenal dan Barcelona itu.



Belum lagi sejumlah klub Liga Super Cina yang juga menginginkan pemain berusia 29 tahun itu. Bukan tak mungkin Fabregas hijrah ke Cina, yang bisa memberinya tawaran menarik dengan usia yang tak muda lagi.



THE SUN | FEBRIYAN