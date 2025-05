MU Resah Rashford Belum Juga Perbaharui Kontrak, Ternyata...

TEMPO.CO, Jakarta - Kontrak Marcus Rashford dengan Manchester United tinggal tersisa 14 bulan lagi. Pihak United yang tak mau kehilangan pemain masa depannya itu sudah menyodorkan kontrak baru. Namun, hingga kini, Rashford belum mau menandatangani kontrak itu.



Kondisi itu membuat United panas-dingin. Apalagi selama ini tak jelas alasan sang pemain belum juga menandatangani kontrak barunya itu. Tak ada penawaran kenaikan gaji ataupun soal lain dari pemain 19 tahun itu. Kabar bahwa sang pemain ingin hengkang dari Old Trafford karena bayarannya terlalu kecil pun menyeruak.



Jika dalam delapan bulan mendatang tak juga mendapat tanda tangan Rashford, United bisa kehilangan pemain bintangnya itu tanpa mendapat apa-apa. Rashford bebas meninggalkan United di bawah aturan Bosman.



Namun kabar terakhir mungkin bisa membuat United sedikit bernapas lega. Sang pemain ternyata belum menandatangani kontrak bukan karena ingin pindah. Laman Daily Mail mengabarkan bahwa Rashford sedang mencari agen yang bisa mewakilinya soal negosiasi kontrak, iklan, dan sebagainya.



Selama ini, masalah fulus Rashford biasanya diatur ibu dan kakaknya. Dengan semakin benderangnya sinar Rashford, mereka ingin ada pihak yang mengelola hal itu secara lebih tertata. Keluarga Rashford kabarnya sudah berbicara dengan sejumlah agensi.



Rashford saat ini mendapat bayaran 1.500 pound sterling per pekan, belum termasuk bonus kemenangan jika dia bermain bersama United sebesar 5.000 pound sterling. United kabarnya ingin menaikkan gaji pemain yang sudah mencetak tujuh gol dalam 13 laga itu menjadi 15 ribu pound sterling per pekan. Dia disodori kontrak berdurasi empat tahun yang akan mengikatnya di United hingga 2020.



Nilai kontrak itu jauh lebih kecil ketimbang bintang United, Wayne Rooney, yang mendapat bayaran 250 ribu pound sterling per pekan. Angka yang diterima Rashford juga lebih sedikit dibanding pemain anyar United, Anthony Martial, sebesar 65 ribu pound sterling.



DAILYMAIL | FEBRIYAN