TEMPO.CO, Jakarta - Manajemen Manchester United dikabarkan tengah menginvestigasi skandal rekaman adegan mesum yang melibatkan beberapa pemainnya. Beberapa anggota Setan Merah disebutkan telah merekam adegan percintaan yang diduga terjadi di sebuah toilet klub malam elite di Manchester.



Belum jelas siapa saja para pemain yang terlibat. Namun rekaman itu dikabarkan sudah telanjur tersebar di ruang ganti MU. Surat kabar Inggris, The Sun, menyebutkan rekaman berisi adegan seorang wanita berusia 20-an tahun yang tengah melakukan hubungan intim dengan salah satu bintang MU. "Aku tak bisa berhenti menangis, dan aku tak akan membicarakan detail peristiwa itu sekarang," kata si wanita saat dimintai keterangan oleh The Sun.



Rekaman itu dilakukan dengan meletakkan telepon seluler berkamera di atas dan di bawah pintu toilet. Seorang sumber The Sun menyebutkan bahwa pasangan itu bercinta di dalam toilet dengan pintu tertutup rapat. "Tetapi para pemain lain merekamnya dari atas pintu. Itu perilaku yang menjijikkan," kata sumber itu. "Gadis itu akhirnya diberitahu oleh seseorang bahwa dia sudah direkam."



Wanita yang identitasnya masih dirahasiakan itu khawatir videonya tersebar di antara para pemain United. Wanita itu cukup populer di antara para pemain Setan Merah karena kerap bergaul di lingkungan yang sama. "Dia khawatir seseorang akan mengunggah video itu ke Internet dan dia tak bisa pergi keluar dengan tenang," kata seorang sumber yang dekat dengan wanita itu.



Anggota parlemen Inggris, John Whittingdale, mengatakan para pemain Liga Primer Inggris memiliki peran dan posisi yang selalu diperhatikan masyarakat. "Para pemain klub-klub Liga Primer seperti Manchester United disorot jutaan orang, dan mereka memiliki tugas penting," kata Whittingdale seperti ditulis The Sun.



Menurut Whittingdale, para pemain adalah salah satu panutan bagi anak-anak muda yang berharap mereka bisa memberikan contoh yang baik. "Mereka harus bertindak dengan penuh tanggung jawab."



Manchester United belum memberikan pernyataan terbuka tentang tuduhan skandal toilet itu. Belum ada nama pemain yang disebutkan dan kemungkinan besar Manajer Louis Van Gaal tak akan membicarakan topik ini secara terbuka.



THE INDEPENDENT | BLEACHER REPORT | GABRIEL WAHYU TITIYOGA