TEMPO.CO, Jakarta -David De Gea masih akan memperkuat dan menjaga gawang Manchester United (MU) sampai Januari 2016, tulis sebuah laporan di Spanyol.



Sesudah terombang-ambing antara tetap berada di MU atau hengkang ke Real Madrid pada musim panas ini, De Gea masih berpeluang berlaga di La Liga, sebagaimana dikutip dari laman The Daily and Sunday Express. De Gea bahkan disebut-sebut berpeluang besar bergabung bersama tim asuhan pelatih Rafael Benitez setidaknya pada Januari 2016.



Namun, menurut sebuah laporan yang dirilis di Spanyol, Manchester United berusaha memasang barikade untuk mencegah De Gea memperkuat Real Madrid. Old Trafford disebut bakal menyodorkan kontrak anyar kepada De Gea.



Ikatan kerja penjaga gawang asal Spanyol itu bersama dengan skuat Iblis Merah bakal kedaluwarsa pada pertengahan 2016.



ANTARA