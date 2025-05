TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United boleh saja gagal menembus empat besar dalam klasemen Liga Primer Inggris pada akhir musim ini. Namun soal kekayaan, mereka tetap juaranya.



The Red Devils, begitu Manchester United dijuluki, dinobatkan sebagai klub terkaya di Inggris oleh majalah Forbes pada awal pekan ini. Kekayaan mereka ditaksir mencapai US$ 3,32 miliar atau sekitar Rp 44,2 triliun!



Tidak ada satu pun klub Inggris yang memiliki kekayaan sebanyak itu. Satu-satunya klub yang mendekati kekayaan Manchester United hanya Arsenal dengan kekayaan US$ 2 juta atau Rp 26 triliun.



Meskipun begitu, Manchester United bukanlah klub sepak bola terkaya di dunia. Mereka hanya menempati peringkat ketiga. Dua peringkat teratas ditempati dua klub asal Spanyol, yakni Real Madrid dan Barcelona.



Kekayaan Los Blancos—julukan Real Madrid—mencapai US$ 3,65 miliar atau Rp 48,6 triliun, sedangkan kekayaan Barcelona tidak kurang dari US$ 3,55 miliar atau Rp 47 triliun.



Di kompetisi La Liga, Barcelona dan Real Madrid bersaing ketat memperebutkan gelar. Keduanya hanya terpaut satu poin. Dana besar membuat dominasi keduanya di La Liga tak terpecahkan.



Namun rumus yang sama tak berlaku bagi Manchester United. Sebab, meski memiliki dana jumbo, performa United tidak lebih bagus dari Leicester City yang hanya bernilai 95 juta pound sterling atau Rp 1,8 triliun.



Dengan bujet cekak tersebut, Leicester City menjadi juara Liga Primer musim ini. Sedangkan Manchester United masih terjebak di peringkat kelima klasemen. Mereka bahkan terancam tak bisa lolos keempat besar klasemen.



Karena itulah Rio Ferdinand tak silau melihat kekayaan bekas klubnya. Mantan bek Manchester United ini mengatakan kesuksesan tim hanya diukur dari apa yang bisa mereka raih di lapangan.



"Meraih satu tempat di empat besar adalah target minimal yang harus dicapai klub sebesar Manchester United," kata Ferdinand seperti dikutip dari Manchester Evening News, Jumat, 13 Mei 2016. "Jika mereka tidak bisa mencapainya maka ini akan menjadi kegagalan besar."



