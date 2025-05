TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United sudah mendapatkan kiper Victor Valdes secara gratis. Klub berjuluk Setan Merah itu juga sukses merekrut bek kelahiran Libya, Sadiq El Fitouri, dari Salford City. United dikabarkan masih membutuhkan beberapa pemain baru.



Manajer Manchester United Louis van Gaal pernah menyatakan tak akan ada lagi pemain yang didatangkan ke Old Trafford dalam bursa transfer Januari. Menjelang akhir transfer, Senin malam pukul 11.00 atau Selasa pagi waktu Indonesia, MU masih aktif berburu pemain baru.



Surat kabar The Daily Express menyebutkan United terus berusaha mendapatkan bek Borussia Dortmund, Mats Hummels. Sepanjang masa transfer Hummels kerap dihubungkan dengan United. Jika United sukses merayu Hummels, pemain berusia 26 tahun bisa langsung terbang ke Old Trafford.



MU juga mengincar Kevin De Bruyne, gelandang berusia 23 tahun yang bermain bersama Wolfsburg. De Bruyne sempat membela Chelsea pada 2012-2014. Namun pemain Belgia itu tak bersinar di Stamford Bridge.



Pindah ke Liga Jerman malah membuat kemampuan De Bruyne terasah. Dia kini menjadi satu dari playmaker terbaik Bundesliga. De Bruyne mencetak dua gol saat Wolfsburg melibas Bayern Muenchen 4-1 pekan lalu.



Van Gaal sadar bakal sangat sulit merekrut kedua pemain itu. Namun dukungan dana besar yang dimiliki United bisa membantu manajer asal Belanda itu mendapatkan pemain idamannya.



United tampaknya siap memenuhi permintaan 30 juta pound yang diminta Wolfsburg. De Bruyne adalah pemain kunci yang dibutuhkan Van Gaal dalam formasi 4-4-2 miliknya. United juga dikabarkan siap menggelontorkan dana 37 juta pound untuk memboyong Hummels.



MIRROR | GABRIEL TITIYOGA