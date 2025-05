MU Vs Burnley, Danny Ings Lebih Tajam ketimbang Falcao

TEMPO.CO, Jakarta - Kamis dinihari nanti, 12 Februari 2015, di Old Trafford, Manchester United manggung lagi. Bukan Robin van Persie, apalagi Radamel Falcao, yang perlu dilihat. Maaf, dua striker Setan Merah ini sudah habis daya sihirnya. Main di Upton Park, Ahad lalu, ketika melawan West Ham, tak ada gol dari mereka.



Bintang di laga nanti adalah Danny Ings, striker Burnley--lawan MU. Penampilannya oke. Sudah delapan gol yang dia buat untuk klubnya pada musim ini. Masih kalah satu gol oleh Van Persie, yang punya sembilan gol, tapi lebih bagus daripada Falcao, yang baru membuat empat gol.



Lebih hebat lagi, ini adalah penampilan pertamanya di Liga Primer. Sebelumnya, Burnley hanya main di Championship. Di sana, Ings terpilih menjadi pemain terbaik pada musim lalu. Ings punya daya adaptasi yang bagus.



Kehebatan Ings, yang baru berumur 22 tahun, dikabarkan membuat Manajer Three Lions Roy Hodgson kesengsem. Santer cerita berembus, bersama Harry Kane, Ings dipertimbangkan untuk diajak bertanding melawan Lithuania, 27 Maret mendatang, dan dalam uji coba melawan Italia, empat hari kemudian.



Cakepnya permainan Ings juga ternyata terendus hingga ke Sociedad, Spanyol. Di sana, Manajer Real Sociedad David Moyes memujinya. “Danny adalah orang yang menurutku telah bermain dengan baik. Dia pantas jadi rebutan,” ujarnya.



Moyes tanpa malu-malu mengungkapkan keinginannya merekrut Ings. “Persoalannya, saya tidak tahu apakah kami bisa menarik buat dia,” tuturnya.



Dalam bursa transfer lalu, Ings, yang bermain di timnas Inggris U-21, sempat dikaitkan dengan banyak klub. Liverpool dan Tottenham Hotspur adalah di antaranya. Harganya ditaksir mencapai 20 juta pound sterling.



Ings adalah pemain yang cepat melesat seperti roket. Pada 2010, Ings sempat dipinjamkan selama dua bulan di klub semiamatir Dorchester Town. Kala itu, Ings masih tercatat sebagai pemain klub Bournemouth.



Namun, sejak dikontrak Clarets--julukan Burnley--pada 2011, dia sudah mendapatkan tempat istimewa. Ings menjadi pemain inti di klubnya sampai sekarang.



Di mata Manajer Clarets Sean Dyche, Ings adalah pemain yang memiliki bakat luar biasa. “Tak ada yang meragukannya lagi,” katanya.



Menghadapi laga di Old Trafford, Ings akan menjadi ancaman bagi pemain belakang MU. Seperti kata aktor legendaris Benyamin Sueb di iklan mobil pada masa lalu, laga dinihari nanti layak dinantikan. Eng, ing, eeeng....



