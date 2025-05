Muenchen Vs Shakhtar, Ini Pemain yang Ditakuti Guardiola

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Bayern Muenchen Josep Guardiola tak mau meremahkan Shakhtar Donetsk, klub asal Ukraina, pada pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Stadion Lviv Donbass Arena, Rabu dinihari, 18 Februari 2015.



Laga di Lviv menjadi pertandingan pertama Shakhtar di tahun 2015, sementara Muenchen sudah sering tampil dan pada laga terakhirnya mampu menghancurkan Hamburg 8-0.



Namun Guardiola tidak ingin meremehkan lawan dan akan menyiapkan taktik untuk menjaga penyerang Shakhtar yang menjadi top scorer di Liga Champions musim ini, Luiz Adriano.



"Saya sangat menghormati Shakhtar dan pelatih mereka Mircea Lucescu," kata Guardiola kepada FourFourTwo. "Dia adalah pelatih yang sangat cerdas yang telah membangun salah satu tim terbaik di Eropa."



Guardiola menilai laga nanti akan sulit. "Bersama Barcelona, saya pernah lima kali melawan Shakhtar dan laga itu begitu sulit meskipun kami memiliki skuad yang benar-benar menakjubkan," kata mantan pelatih Barcelona itu.



Kenangan saat melawan Shakhtar itu membuatnya lebih waspada. "Anda mungkin ingat pertandingan Piala Super Eropa ketika kami hanya mampu mencetak gol di perpanjangan waktu. Mereka juga mengalahkan kami di kandang," kata dia.



Pesan agar tak menganggap remeh laga ini juga ia tekankan pada pemain. "Saya mengatakan kepada pemain saya: Jika kalian mengalahkan Shakhtar maka kalian pantas bangga karena mereka salah satu tim papan atas," kata Guardiola.



Secara materi, klub Ukraina itu juga layak diperhitungkan. "Mereka punya penyerang hebat seperti Luiz Adriano. Douglas Costa, Marlos, Taison, Alex Teixeira juga pemain hebat," kata Guardiola. "Dan saya punya kata-kata khusus untuk kapten mereka Darijo Srna. Saya sering melihat dia bermain untuk klub dan negara. Dia akan menjadi jimat di tim manapun dia berada."



Guardiola berharap gelandang Xabi Alonso bisa dimainkan karena sempat didera cedera paha kala Bayern mengalahkan Hamburg.



FOUR FOUR TWO | ANTARA