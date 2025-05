TEMPO.CO, Jakarta - Selama Natal dan tahun baru sejumlah kompetisi sepakbola di Eropa umumnya diliburkan. Namun tidak dengan Liga Inggris. Di negara itu, Natal dan tahun baru justru menjadi periode sibuk yang kerap ikut menentukan persaingan perebutan gelar juara.



Sejak hari Natal, 25 Desember, hingga tahun baru, 1 Januari 2015, tiap klub di Liga Primer Inggris harus menjalani tiga pertandingan. Mereka mengawali laga pertama, sehari setelah Natal atau yang biasa di kenal dengan Boxing Day. Pertandingan kembali digelar dua hari kemudian. Tim juga harus kembali berjibaku pada tahun baru.



Berikut jadwal lengkap Liga Inggris selama Natal dan tahun baru:



Jumat, 26 Desember 2014:

Chelsea Vs West Ham (Baca: Andy Carroll: Lawan West Ham, Chelsea Khawatir)

Burnley Vs Liverpool

Crystal Palace Vs Southampton

Everton Vs Stoke

Leicester Vs Tottenham

Manchester United Vs Newcastle (Baca: Kebijakan Ramah Suporter di MU, Falcao Kena Imbas)

Sunderland Vs Hull

Swansea Vs Aston Villa

West Brom Vs Manchester City

Arsenal Vs QPR



Ahad, 28 Desember 2014:

Tottenham Vs Manchester United

Southampton Vs Chelsea

Aston Villa Vs Sunderland

Hull Vs Leicester

Manchester City Vs Burnley

QPR Vs Crystal Palace

Stoke Vs West Brom

West Ham Vs Arsenal

Newcastle Vs Everton



Senin, 29 Desember 2014:

Liverpool Vs Swansea



Kamis, 1 Januari 2015:

Stoke Vs Manchester United

Aston Villa Vs Crystal Palace

Hull Vs Everton

Liverpool Vs Leicester

Manchester City Vs Sunderland

Newcastle Vs Burnley

QPR Vs Swansea

Southampton Vs Arsenal

West Ham Vs West Brom

Tottenham Vs Chelsea



