Neymar Dijagokan Bisa Lampaui Torehan Gol Pele

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan kapten Timnas Brasil, Marcos Cafu, yakin penyerang klub Barcelona, Neymar, bisa melampaui catatan gol yang dicetak Pele untuk Tim Samba.



Penyerang legendaris Pele yang menjuarai Piala Dunia tiga kali menjadi pencetak gol terbanyak untuk Brasil dengan 77 gol dari 91 pertandingan atau rata-rata 0,84 gol per laga.



Adapun Neymar yang baru berusia 25 tahun, masuk dalam daftar empat pencetak gol terbanyak Brasil dengan catatan 50 gol dari 75 laga atau rata-rata membukukan 0,66 gol per pertandingan.



Cafu yakin Neymar bisa melewati catatan Pele karena memiliki usia Neymar yang masih muda serta memiliki kemampuan yang di atas rata-rata.



"Semua rekor yang ada adalah untuk dipecahkan. Tentu saja Neymar telah mendapatkannya dalam dirinya," kata Cafu yang pernah dua kali menjuarai Piala Dunia dilansir dari ESPN, Senin.



"Dia masih muda dan memiliki waktu. Jika dia terus bermain seperti sekarang, maka ada kemungkinan dia akan (melewati Pele)," lanjut bekas pemain AC Milan itu.



Cafu (46 tahun) yang memiliki 142 penampilan untuk negaranya berhasil memenangkan banyak piala sepanjang karirnya. Cafu mengatakan kecintaan terhadap sepak bola membuatnya sukses di klub bersama Sao Paulo, AS Roma dan AC Milan serta di tim nasional.



"Ini murni karena kekuatan, pengabdian saya untuk sepak bola dan upaya saya selama ini," pungkas Cafu.



ANTARA