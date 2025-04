TEMPO.CO, Jakarta - Neymar tengah dalam proses menuntaskan kepindahan dari Barcelona ke Paris Saint-Germain. Kepindahan itu dikabarkan akan bernilai 222 juta euro (Rp 3,5 triliun), sesuai buyout clause di kontrak Neymar.



Bila harga itu benar terwujud, maka Neymar akan menjadi pemain termahal dunia. Harganya memecahkan rekor Paul Pogba ketika pindah dari Juventus ke Manchester United, yakni US$ 105 juta (Rp 1,65 triliun).



Pogba didatangkan ke MU atas persetujuan Jose Mourinho, pelatih yang masih bertugas di Old Trafford hingga kini. Lalu, bagaimana Mourinho menilai harga Neymar?



Pelatih asal Portugal ini menegaskan nilai transfer Neymar itu sebenarnya tidak mahal. "Ketika kami membayar banyak untuk Paul, saya bilang dia tidaklah mahal. Mahal adalah ketika orang masuk ke level tertentu dengan kualitas tertentu, saya kira Neymar akan mengalami yang sama, saya tak menganggap dia mahal," kata Mourinho.



"Saya kira dia menjadi mahal karena Anda punya pemain-pemain seharga 100 juta euro, 80 juta euro, dan 60 juta euro. Saya kira itulah masalahnya karena Neymar adalah salah satu dari pemain terbaik di dunia," kata Mourinho lagi.



Aspek yang perlu dipertimbangkan dari seorang pemain, menurut dia, adalah soal komersial. "Secara komersial dia sangat kuat dan PSG sudah mempertimbangkan hal itu, jadi saya tak menganggap masalahnya di Neymar, melainkan di konsekuensinya," kata Mourinho seperti dikutip laman ESPN.



Mourinho sendiri sudah mengeluarkan 150 juta euro selama musim ini untuk mendatangkan Victor Lindelof, Romelu Lukaku, dan Nemanja Matic ke Old Trafford. Namun dia mengaku masih membutuhkan satu pemain lagi. Gelandang Inter Milan Ivan Perisic menjadi incarannya.



ANTARA