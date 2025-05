TEMPO.CO, Jakarta - Antonio Conte akan lebih sering menurunkan Ruben Loftus-Cheek dalam berbagai laga Chelsea di kompetisi Liga Primer Inggris. Janji Conte ini diambil setelah Oscar hengkang ke Liga Super Cina, seperti dilansir laman The Sport Review.



Gelandang 20 tahun itu diturunkan sebagai pemain pengganti ketika skuad The Blues menang 3-0 atas Leicester City pada laga Sabtu, 14 Januari 2017. Langkah ini ditempuh sebagai upaya agar Chelsea tetap bertengger di puncak klasemen Liga Inggris.



Loftus-Cheek tampil dalam lima laga membela The Blues selama musim ini menyusul kepindahan Oscar ke Cina pada Januari 2017. Kontan, Conte menunjuk Loftus-Cheek untuk mengisi tempat yang ditinggalkan pemain asal Brasil itu.



Berbicara kepada laman Chelsea seusai laga melawan Leicester, Conte mengatakan, "Saya percaya kepada semua pemain saya. Ruben adalah pemain dengan kualitas hebat. Saya mengambil langkah ini setelah Oscar hengkang."



ANTARA



