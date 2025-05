TEMPO.CO, London - Manajer Chelsea Jose Mourinho sudah terbiasa menjadi pusat perhatian. Maklum dia bukan saja pelatih berprestasi, tapi juga pribadi yang kontroversial. Namun, di London, pada Selasa malam, 8 September 2015, waktu setempat, perhatian media beralih—bukan lagi kepada Mourinho, tapi kepada anak perempuannya, Matilde.



Gadis berusia 18 tahun itu menemani ayahnya menghadiri acara GQ Men of the Year Awards—malam penghargaan yang diadakan majalah fashion pria, GQ. Mourinho menerima penghargaan khusus dari redaktur majalah itu.



Matilde menggunakan pakaian seksi—mini dress hitam dengan kerah yang sangat rendah, hingga terlihat dia tidak menggunakan bra. Dilaporkan Daily Mail, kemunculan Matilde di karpet merah langsung membuatnya menjadi pusat perhatian wartawan dan penggemar yang ada di situ.



“Mourinho tidak pernah bilang bahwa di punya putri yang begitu cantik dan bergaya!” bunyi tulisan di laman Daily Mail.



Tampaknya, Matilde bakal terus menyaingi popularitas ayahnya. Sebab, bukan kali ini saja gadis yang dipanggil Tita itu mencuri perhatian.



Dia dekat dengan salah satu personel One Direction--boyband pop Inggris, Niall Horan. Kedekatan mereka pun memunculkan gosip bahwa mereka berdua sebenarnya berpacaran. Namun, hal ini dibantah juru bicara Horan. "Tidak, mereka hanya berteman," ujarnya.



DAILY MAIL | GADI MAKITAN