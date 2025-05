Payet Memberontak di West Ham, ke Mana Ia Ingin Pindah?

TEMPO.CO, Jakarta - Dimitri Payet tengah menjadi sorotan. Ia dianggap memberontak kepada klubnya, West Ham, karena sempat menolak berlatih. Aksinya itu disinyalir tak lepas dari keinginannya untuk pergi.



Namun gelandang asal Prancis ini dikabarkan telah menampik tawaran upah per minggu 500 ribu pound sterling (Rp 8 miliar). Ia rupanya ingin kembali ke Marseille. Demikian kata sumber-sumber Sky Sports.



Hebei China Fortune dan klub Liga Super Cina lainnya telah mengontak agen Payet dan menyatakan mereka berniat merekrut pemain itu dengan harga 26 juta pound sterling (Rp 430 miliar) untuk mau pindah ke Cina. Hebei China Fortune dilatih bekas Manajer Manchester City, Manuel Pellegrini.



Payet sudah menolak bertahan di West Ham dan mengatakan kepada Slaven Bilic bahwa dia ingin pulang kampung ke Prancis atas alasan keluarga. Dia mendapat gaji per minggu 125 ribu pound sterling di West Ham. Dia bahkan rela gajinya dipangkas sampai 30 persen demi bisa kembali ke Marseille.



Marseille telah mengajukan tawaran senilai 20 juta pound sterling kepada Payet pada Senin pekan ini. Namun The Hammers meminta banderol 30 juta pound sterling. Chelsea juga berminat merekrut pemain ini.



ANTARA





