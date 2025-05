Pekan Kedua Liga Inggris, Tiga Tim Kantongi Nilai Sempurna

TEMPO.CO, Jakarta - Hingga pekan kedua Liga Inggris, tercatat tiga tim yang mencatat hasil sempurna yakni Manchester City, Leicester Citu dan Manchester United sehingga ketiganya mengkoleksi nilai enam poin.



Pada pertandingan terakhir Manchester City meraih kemenangan gemilang dengan mengalahkan juara musim sebelumnya Chelsea dengan skor telak 3-0 pada Minggu, Leicester mengalahkan tuan rumah West Ham dengan skor 1-2 pada Sabtu, dan MU mengalahkan tuan rumah Aston Villa 0-1.



Saat ini City memimpin klasemen sementara karena unggul selisih gol yakni plus enam. Sementara Leicester plus tiga sehingga duduk di posisi kedua. Pada musim lalu, tim asuhan Claudio Ranieri ini hanya menduduki uruta ke-14. MU yang hanya selisih plus dua gol terpaksa hanya puas di urutan ketiga.



Ada satu tim yang masih bisa meraih nilai enam dari dua pertandingan yakni Liverpol. Urutan keenam musim lalu ini baru memperoleh satu kemenangan dari satu pertandingan. Urutan kedelapan klasemen sementara ini akan melakoni pertandingan kedua melawan Bournemouth pada Selasa.



Sementara juara musim lalu, Chelsea terpuruk di urutan ke-16 karena mencatat satu kali seri dan satu kali kalah.



