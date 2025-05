TEMPO.CO, Jakarta - Leicester saat ini memuncaki klasemen Liga Primer Inggris. Mereka akan melawan pesaing terdekatnya, Manchester City, yang menempati posisi kedua klasemen dengan nilai terpaut tiga, Sabtu malam.



Lalu bagaimana peluang Leicester melanjutkan kejutannya dan menjadi juara? Mantan pelatih Manchester United, Sir Alex Ferguson, pernah mengatakan, “Mereka bisa juara bila membeli pemain yang bagus pada akhir Januari.”



Dalam bursa transfer musim dingin, Leicester hanya membeli dua pemain. Damarai Graym, 19 tahun, penyerang, dibeli dari Birmingham. Daniel Amartey, 21 tahun, bek, dibeli dari FC Copenhagen.



Claudio Ranieri menganggap mereka sudah cukup memiliki pemain yang bagus. Yang penting, mereka tetap berada di King Power. “Mereka tidak saya jual.”



Paul Merson, komentator, yang juga bekas pemain Arsenal, sempat berkomentar. “Tiga pertandingan berikutnya akan sangat menentukan. Bila mereka menang terus, pertanda juara sudah dekat. Tapi kalau gagal, mereka harus puas hanya menjadi salah satu dari empat terbaik di Liga Primer,” katanya.



Tiga pertandingan yang dimaksud Merson adalah pertandingan melawan Liverpool, Manchester City, dan Arsenal. Rabu dinihari, mereka mengalahkan Liverpool, 2-0. Sabtu besok, mereka akan melawan City dan Arsenal pada pertandingan berikutnya.



Dibandingkan dengan Manchester City, Arsenal, dan Tottenham Hotspur, yang juga memburu gelar juara, pasukan Claudio Ranieri hanya memiliki konsentrasi di Liga Primer. Di Piala FA dan Piala Liga, mereka sudah tersingkir.



Berikut perbandingan pencapaian dan posisi empat tim dalam empat kompetisi:

Manchester City: Piala Liga (final), Piala FA (babak ke-5), Liga Champions (babak 16 besar)

Arsenal: Piala FA (babak ke-5), Liga Champions (babak 16 besar)

Tottenham Hotspur: Piala FA (babak ke-5), Liga Europa (babak 32 besar)

Leicester: tersingkir di Piala FA dan Piala Liga, absen di kompetisi Eropa



Lawan berikutnya buat Leicester:

6 Februari vs Man City (tandang)

14 Februari vs Arsenal (tandang)

27 Februari vs Norwich

1 Maret vs West Brom

5 Maret vs Watford (tandang)

14 Maret vs Newcastle

19 Maret vs Crystal Palace (tandang)

2 April vs Southampton

9 April vs Sunderland (tandang)

16 April vs West Ham



GUARDIAN | SKYSPORTS | IRFAN