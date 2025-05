Pemain Juventus Rayakan Gelar Juara dengan Sampanye & Cerutu

TEMPO.CO, Jakarta - Juventus sudah memastikan diri sebagai juara Seri A Liga Italia musim ini. Mereka berhasil mempertahankan gelarnya untuk kelima kali secara beruntun karena dalam tiga laga tersisa, nilainya (85) sudah tak mungkin dikejar oleh Napoli (73).



Juve dipastikan jadi juara stelah pada Ahad malam, Napoli, pesaing terdekatnya, takluk 1-0 di kandang AS Roma. Gol Radja Nainggolan di akhir babak kedua, langsung memantik suka cita di markas Juve di Vinovo. Begitu laga Napoli usai, para pemain Juve melonjak-lonjak girang. Paul Pogba naik ke atas meja dan menari-nari.



Tapi, pesta pora baru dimulai. Para pemain Juve lantas berganti baju. Mereka mengenakan kaus yang sudah disiapkan sebelumnya. Kaus warna hitam itu bertuliskan kata Campioni (juara) di bagian punggung, di atas nomor milik masing-masing pemain. Di bagian depan ada lima balok yang menggambarkan angka lima, melambangkan gelar juara beruntun yang diraih klub itu.











Dalam balutan kaus khusus itu, pesta lebih meraih dilakukan. Botol-botol sampanye besar dibuka dan disemportkan ke mana-mana. Pelatih Massimiliano Allegri bahkan diguyur kepalanya dengan sampanye itu. Sang Pelatih juga diangkat dan dilempar ke angkasa. Alvaro Morata dan Juan Cuadrado juga tampak menikmati sampanye itu dengan menyesap cerutu.

The best of #Hi5tory in Vinovo, immortalised in our #InstaJuve archive. Check it out: https://t.co/boEMdxJJWy pic.twitter.com/8vjLqpGjOZ