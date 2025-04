TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Arsenal, Arsene Wenger, mengakui timnya sedang memantau perkembangan penyerang AS Monaco, Kylian Mbappe, yang disebut-sebut memiliki kapasitas untuk menjadi penerus penyerang legendaris The Gunners, Thierry Henry.



Mbappe, yang masih berusia 18 tahun, melakukan debutnya di Ligue 1 saat masih 16 tahun. Ia menjadi pemain kunci AS Monaco dengan mencetak enam gol dalam 19 pertandingan.



Mbappe, yang juga masuk timnas Prancis U-19, menjadi pencetak gol termuda klub saat berumur 17 tahun, rekor yang sebelumnya dipegang Thierry Henry.



Di sisi lain, Mbappe sudah menandatangani kesepakatan baru dengan Monaco pada tahun lalu. Namun Wenger tetap akan memantau perkembangan pemain itu.



"Dia tidak persis seperti Thierry Henry, tapi memang benar ia memiliki kualitas yang sama, masa depan dan bakat yang mirip," kata Wenger kepada Show Ligue 1, seperti dilansir Skysport, Jumat, 3 Februari 2017.



"Potensinya hampir sama. Setelah itu, jika ia punya motivasi, keinginan, dan kecerdasan yang sama dengan Thierry, 2-3 tahun ke depan akan memberi tahu kami bahwa dia bisa sangat menjanjikan," ujar pelatih berkebangsaan Prancis itu.



"Orang-orang berbakat super sudah bermain di usia 18. Mereka yang tidak bermain di usia 18 atau 19 tidak memiliki bakat luar biasa dan dia tidak bermain di level atas. Dia adalah seorang pria electric seperti Thierry, bisa menggiring bola, bisa mengumpan, dan efisien," tuturnya.



"Kami mengikutinya, kami tahu dia sangat baik, dan dia berkembang dengan baik. Dia memperpanjang kontrak dengan Monaco musim lalu, jadi Monaco yang akan memutuskan masa depannya. Dia bisa menjadi Thierry Henry berikutnya," ucap Wenger.



Saat ini Arsenal memiliki sejumlah striker, antara lain Alexis Sanchez, Lucas Perez, Olivier Giroud, Theo Walcott, dan Danny Welbeck.



