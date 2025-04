Pengamat Nilai Nova Arianto Tepat Terapkan Strategi Bertahan saat Timnas U-17 Indonesia Kalahkan Korea Selatan

TEMPO.CO , Jakarta - Pengamat sepak bola Tanah Air Mohammad Kusnaeni menilai kunci kemenangan timnas U-17 Indonesia melawan Korea Selatan dengan skor 1-0 karena disiplin menjalankan rencana strategi pertandingan dan mental bertanding yang positif. Hasil itu membuat skuad Garuda memetik tiga poin di laga pertama Grup C Piala Asia U-17 2025, Jumat, 4 April 2025. Selain itu, Korea Selatan U-17 juga membuang-buang sejumlah peluang yang dimiliki. “Mungkin benar, Indonesia U-17 diuntungkan banyaknya peluang lawan yang tersia-sia, setidaknya ada tiga peluang Korea Selatan U-17 yang mengenai tiang atau mistar gawang,” kata Kusnaeni kepaa Tempo, Sabtu, 5 April 2025.

Jadwal Timnas U-17 Indonesia vs Kepulauan Faroe, Nova Arianto Masih Soroti Fokus Pemain

Skuad Timnas U-17 Indonesia Tonton Langsung Laga Timnas Indonesia vs Australia di SUGBK

Gol itu menjadi penentu kemenangan bagi Indonesia yang berjuang menghadapi gempuran serangan para pemain Korea Selatan sepanjang pertandingan. Taeguk Warriors mendominasi penguasaan bola dan berhasil menciptakan banyak peluang gol, tetapi tak mampu mencetak satu pun gol.



Kemenangan atas Korea Selatan membuat Indonesia meraih tiga poin yang membuat tim asuhan Nova Arianto menempati peringkat kedua klasemen sementara Grup C, di bawah Yaman yang menang 2-0 atas Afganistan.



Timnas U-17 Indonesia akan menjalani laga berikutnya di Piala Asia U-17 2025 melawan Yaman pada Senin, 7 April 2025. Sementara, Korea Selatan menghadapi Afganistan di laga kedua. Untuk pertandingan terakhir, dua partai akan dimainkan bersamaan pada 10 April 2025, yakni Korea Selatan vs Yaman dan Afganistan vs Indonesia.



Pilihan Editor: Jadwal Timnas U-17 Indonesia di Piala Asia U-17 2025, Hadapi Yaman pada Laga Kedua pada Senin Malam