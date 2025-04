Pengganti Neymar, Fan Barcelona Pilih Dybala Ketimbang Mbappe

TEMPO.CO, Jakarta - Suporter Barcelona lebih memilih Paulo Dybala sebagai calon pengganti Neymar. Dalam jajak pendapat yang dilakukan media Spanyol, AS, Dybala mendapatkan dukungan dari 37 persen suporter Barcelona.



AS mengatakan bahwa Dybala mengungguli Antoine Griezmann dan Kylian Mbappe dalam jajak pendapat yang diikuti lebih dari 40 ribu orang secara online itu. Griezmann hanya mendapat dukungan sebesar 27 persen dukungan sementara Mbappe berada di posisi ketiga di atas oleh Phillipe Coutinho dan Ousmane Dembela.



Barcelona kabarnya memang telah melakukan kontak awal dengan agen Dybala. Namun untuk mendapatkannya akan sangat sulit karena tak ada klausa pemutusan kontrak dalam kontraknya dengan Juventus. Apalagi dia baru saja memperpanjang kontraknya 3 bulan lalu dengan Si Nyonya Tua.



Demikian halnya untuk mendatangkan Griezmann. Dua bulan lalu penyerang asal Prancis itu berikrar akan bertahan di Atletico setelah klub itu menerima hukuman larangan pembelian pemain pada bursa transfer musim ini. Griezmann bahkan sempat menolak pinangan Manchester United saat itu.



Peluang paling besar bagi Barcelona justru datang dari Mbappe. Penyerang muda itu telah mengatakan kepada petinggi AS Monaco bahwa dia ingin hengkang.



Tetapi banderol Mbappe tak murah. AS Monaco kabarnya meminta mahar sebesar 178 juta pound sterling atau sekitar Rp 3,1 triliun untuk Mbappe. Nilai itu tak jauh dari yang dibayarkan PSG kepada Barcelona untuk meminang Neymar sebesar 222 juta euro atau sekitar Rp 3,4 triliun.



