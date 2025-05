TEMPO.CO, Jakarta - Penonton yang ingin menyaksikan laga final Piala Presiden 2015 antara Persib Bandung dan Sriwijaya FC nanti malam kebingungan karena mereka tidak menemukan tempat penjualan tiket pertandingan yang jelas di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Minggu, 18 Oktober 2015. Di pintu X Gelora Bung Karno, sempat terjadi keributan antara penonton dan petugas keamanan karena banyak penonton yang mendesak masuk untuk membeli tiket laga final tersebut.



Salah seorang penonton yang berasal dari Garut, Dion Supriatna, 27 tahun, mengaku kecewa dengan panitia penyelenggara. "Saya sudah antri paling depan di tiket boks tapi tak kunjung dibuka. Padahal saya sampai di sini sejak jam 4 subuh tadi. Sekarang enggak tahu nih mau beli tiket di mana," ujar Dion dengan nada meninggi.



Dion benar-benar mengungkapkan keinginannya untuk menonton tim kebanggaannya, Persib Bandung. Akan tetapi, panitia tak kunjung memberikan kejelasan kapan tiket pertandingan dapat diberikan kepada penonton. "Tadi saya udah ngejar-ngejar ke tiga pintu, tapi enggak jelas tiket boks yang buka di mana. Padahal kami enggak mengemis, kami cuma ingin beli tiket," ujar Dion, yang mengaku ingin membeli tiket tribun kelas II seharga Rp 100 ribu.



Menurut Dion, dirinya tidak masalah untuk menunggu asalkan informasi dari panitia jelas. "Saya masih muda enggak apa-apa menunggu. Tapi kan ada juga ibu-ibu yang datang sama anak mereka. Kami sangat-sangat kecewa," kata Dion. Dion berujar, apabila tidak mendapatkan tiket dirinya akan menonton di luar. "Ke depannya mohon diperbaiki," katanya.



Hal senada juga diungkapkan Susanto, 36 tahun, yang datang bersama anaknya. Dirinya berujar sudah membeli tiket pertandingan pada Jumat lalu. "Hari ini penukarannya, tapi enggak jelas di mana. Kami dipingpong dari tadi," ujar Susanto sambil menunjukkan surat bukti pembayaran tiket VIP seharga Rp 200 ribu.



Menurut Susanto, penukaran tiket seharusnya sudah dimulai sejak pukul 09.00. Akan tetapi, hingga sekarang dirinya belum mendapatkan kejelasan di mana tempat penukaran tiket berlangsung. "Udah muter-muter saya ke pintu tenggara, pintu barat, tetapi enggak ada," katanya dengan nada kecewa.



Nanti malam, tepatnya pukul 19.00, final Piala Presiden 2015 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno akan mempertemukan Sriwijaya FC dengan Persib Bandung. Laga tersebut akan dihadiri Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana dan juga para menteri dari Kabinet Kerja.



Mahaka Sports and Entertainment selaku panitia penyelenggara akan menyiapkan sebanyak 10 ribu tiket untuk dijual on the spot di Gelora Bung Karno. Harga tiket yang dijual yakni Rp 50 ribu untuk tribun atas, Rp 100 ribu untuk kelas II, Rp 150 ribu untuk kelas I, dan Rp 200 ribu untuk kelas VIP.



ANGELINA ANJAR SAWITRI