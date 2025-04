TEMPO.CO, Jakarta - Kapten AS Roma Francesco Totti dikabarkan akan gantung sepatu pada akhir musim ini di usia 40 tahun. Direktur Olahraga AS Roma Mochi mengkonfirmasi pada Rabu, 3 Mei 2017, waktu setempat, bahwa legenda klub tersebut akan mengakhiri kebersamaannya dengan Roma yang sudah dilalui selama 25 tahun.



Meski memutuskan pensiun sebagai pemain, Totti tetap akan berkecimpung di dunia sepak bola Ibu Kota Italia itu. Ia akan duduk sebagai direktur klub. "Dalam hal Totti, saya sudah tahu adanya kesepakatan dengan klub bahwa ini akan menjadi tahun terakhirnya sebagai pemain. Jadi dia akan memulai sebagai direktur," kata Monchi, menurut laporan di Italia, dikutip dari Foxsports.com, Rabu.



Jika memang pensiun, Totti akan menjalani laga terakhirnya ketika AS Roma menjamu Genoa di Stadion Olimpico pada Ahad, 28 Mei 2017.



Menurut Monchi, Roma dan Totti tak bisa dipisahkan. Ia ingin bekerja sedekat mungkin dengan Totti. “Francesco adalah Roma. Saya ingin belajar meskipun itu satu persen dari yang ia ketahui,” tuturnya.



Pernyataan Monchi ini mengkonfirmasi ucapan Manajer Umum Roma Mauro Baldissoni sebelum duel klub satu kota atau derbi Roma versus Lazio, akhir pekan lalu. Baldissoni mengatakan Totti memiliki kontrak enam tahun bersama Roma sebagai direktur. "Kami tidak membayangkan bertemu dengannya di lapangan lagi, tapi dia akan bersama kami untuk lebih banyak derbi,” ujarnya.



Roma adalah satu-satunya klub yang dibela Totti sejak ia memulai karier profesionalnya pada 1992. Bersama Roma, Totti ikut mempersembahkan satu gelar Seri A, dua gelar Coppa Italia, dan dua gelar Supercoppa Italiana. Totti bersama tim nasional Italia pada 2006 berhasil memenangi Piala Dunia.



AHMAD FAIZ