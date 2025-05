Pep Hijrah ke Liga Inggris, Van Gaal Mengaku Tak Keder

TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Manchester United Louis van Gaal tidak merasa gundah gulana sejengkal pun dengan kiprah Pep Guardiola sebagai pelatih di Manchester City sejak musim 2015/16.



Guardiola sudah menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun dengan Manchester City. Pelatih berpaspor Spanyol itu itu akan menggantikan Manuel Pellegrini sebagai pelatih The Citizens mulai musim depan sebagaimana dikutip dari laman squawka.



Van Gaal mengatakan dirinya senang melihat Pep Guardiola berkiprah di Liga Inggris (Premier League).



Guardiola merapat ke kubu City dilingkupi situasi simpang siur, berkaitan dengan ikatan kontraknya sudah berakhir di Bayern Muenchen di akhir musim ini.



Meneer Belanda itu merasa bahwa Guardiola punya kesempatan luas meraih sukses di Inggris. Sebelum terikat kontrak dengan kubu the Citizens, Guardiola banyak dikaitkan bakal menggantikan Van Gaal di Old Trafford.



Di bawah arahan Guardiola, Bayern Muenchen meraih 17 kemenangan dari 19 laga dengan mengoleksi 50 gol di musim ini. Mantan manajer Barcelona membawa timnya meraih lima gelar liga dari enam musim.



Van Gaal punya kesan tersendiri dengan Guardiola. "Ketika saya masih menjadi pelatih, ia (Guardiola) mantan kapten tim. Karena itu saya sangat senang melihat dia kembali dan saya dapat berbicara bahasa Spanyol. Situasinya bakal menyenangkan bagi dia," kata Van Gaal kepada ESPN.



Guardiola pernah menjadi kapten tim Barcelona di bawah arahan Van Gaal. Keduanya sudah kenal satu sama lain ketika masih berada dan berkiprah di Nou Camp.



