Peraih Uang Terbanyak: Arsenal Teratas, Leicester Nomor Lima

TEMPO.CO, Jakarta - Leicester City berhasil membuat kejutan dengan menjadi juara Liga Primer Inggris. Tapi, dalam urusan uang yang didapat sepanjang kompetisi musim ini, klub itu bukanlah juaranya.



Arsenal saat ini menjadi peraih uang terbanyak di Liga primer, berkat kombinasi posisi dalam klasemen serta banyaknya siaran langsung yang dilakukan. Arsenal menempati urutan kedua klasemen dan mendapat siaran langsung sebanyak 21 kali. Adapun sebagai juara, hanya 15 laga Arsenal yang disiarkan langsung televisi.



Kombinasi uang hadiah dan hak siar televisi telah memberi Arsenal pemasukan 99,8 juta pound sterling (Rp 1,9 triliun). Sedangkan dana yang didapat Leicester adalah 93,3 juta pound sterling (Rp 1,7 triliun).



Di antara kedua tim itu, terdapat Manchester City yang mendapat 77 juta pound sterling (Rp 1,8 triliun), Tottenham Hotspur yang mendapat 96,5 juta pound sterling (Rp 1,8 triliun), serta Manchester United yang juga mendapat 96,5 juta pound sterling (Rp 1,8 triliun).



Daftar perbandingan raihan dana serta posisi dalam klasemen bisa dilihat dalam cuitan berikut ini.

Arsenal on course to finish top of a table. https://t.co/M9T245LXsw pic.twitter.com/1W6SKc9izD