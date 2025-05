Perkiraan Pemain dan Fakta Penting Laga Arsenal Vs Leicester

TEMPO.CO, Jakarta - Arsenal akan menjamu Leicester City dalam lanjutan Liga Primer Inggris di Emirates Stadium, Ahad malam. Inilah pertarungan yang akan menentukan persaingan di papan atas.



Leicester kini memuncaki klasemen dengan nilai 53 dari 25 laga, unggul 5 angka dari Arsenal di posisi ketiga. Dalam pertemuan sebelumnya, Arsenal mempu meraih kemenangan 5-2 di kandang Leicester.



Berikut sejumlah data dan fakta terkait pertandingan ini:



Prakiraan susunan pemain:



Arsenal (4-2-3-1): Cech, Monreal, Koscielny, Mertesacker, Bellerin, Ramsey, Coquelin, Sanchez, Oezil, Chamberlain, Giroud.



Leicester (4-4-2): Schmeichel, Simpson, Morgan, Huth, Fuchs, Mahrez, Drinkwater, Kante, Albrighton, Vardy, Okazaki.



Riwayat pertemuan

- Arsenal menang 5-2 melawan Leicester dalam laga pada 26 September 2015.

- Leicester belum pernah menang dalam 18 pertemuan dengan The Gunners (enam imbang, 12 kali kalah).

- Kemenangan kali terakhir The Foxes atas Arsenal di kandang di ajang Liga Inggris pada November 1994 dengan skor 2-1.



Performa kedua tim



Arsenal:

- Arsenal tidak meraih kemenangan dalam empat laga terakhir di ajang Liga Inggris (tiga kali imbang, sekali kalah).

- The Gunners mencatatkan 12 clean sheets, capaian tertinggi sebagaimana dikemas oleh Manchester United.

- Setengah dari enam gol yang dilesakkan Alexis Sanchez dicetak ketika melawan Leicester.

- Arsenal hanya kebobolan sekali dalam seluruh musim ketika bek Gabriel bermain selama 90 menit.



Leicester:

- Leicester hanya sekali kalah dari 16 laga tandang di ajang Liga Inggris (10 kali menang, lima kali imbang).

- Mereka meraih 28 poin dari laga tandang selama musim ini.

- Claudio Ranieri hanya meraih dua kemenangan dari 15 laga sebelumnya melawan Arsenal dalam seluruh kompetisi (lima kali imbang, sembilan kali kalah), menang 2-1 dalam laga tandang di ajang Liga Champions pada 2014.

- The Foxes mengoleksi 47 gol dalam 25 laga di Liga Inggris, capaian tertinggi yang pernah dialami juga oleh Manchester City.

- Tim asuhan Claudio Ranieri ini membukukan lima clean sheets dari tujuh laga terakhir.



Hasil dalam lima laga terakhir:



- Arsenal:

7/2/16 Bournemouth 0 - 2 Arsenal

2/2/16 Arsenal 0 - 0 Southampton

30/1/16 Arsenal 2 - 1 Burnley

24/1/16 Arsenal 0 - 1 Chelsea

17/1/16 Stoke City 0 - 0 Arsenal



- Leicester City:

6/2/16 Manchester City 1 - 3 Leicester City

2/2/16 Leicester City 2 - 0 Liverpool

23/1/16 Leicester City 3 - 0 Stoke City

20/1/16 Leicester City 0 - 2 Tottenham Hotspur

16/1/16 Aston Villa 1 - 1 Leicester City



Head To Head:

26/9/15 Leicester City 2 - 5 Arsenal

10/2/15 Arsenal 2 - 1 Leicester City

31/8/14 Leicester City 1 - 1 Arsenal

15/5/04 Arsenal 2 - 1 Leicester City

6/12/03 Leicester 1 - 1 Arsenal.



ANTARA