Perpanjangan Kontrak Neymar dengan Barcelona Tertunda Lagi

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah dikabarkan mencapai kesepakatan, pembicaraan kontrak Neymar dengan Barcelona kembali tertunda. Juru bicara Barcelona, Josep Vives, mengatakan penundaan itu dilakukan karena Neymar harus bergabung bersama tim nasional Brasil yang akan berlaga di Olimpiade bulan depan di Rio de Janeiro.



"Semuanya telah disepakati. Kami tak ingin Neymar melakukan perjalanan panjang dalam waktu yang sempit ketika dia harus bersama tim nasional Senin mendatang. Kami hanya mengundur sedikit terhadap apa yang telah disepakati," ujarnya seperti di lansir laman AS.



Sebelumnya, pihak Neymar dan Barcelona telah menyepakati kontrak baru berdurasi lima tahun. Dalam kontrak baru itu, Neymar kabarnya akan mendapatkan bayaran 15 juta euro per tahunnya.



Tak hanya itu, Barcelona juga meningkatkan nilai klausa pemutusan kontrak Neymar secara berkala. Jika sebelumnya Neymar memiliki nilai klausa pemutusan kontrak sebesar 190 juta euro, kini penyerang asal Brasil itu dibanderol 200 juta euro.



Nilai itu akan naik secara berkala. Pada 2018, nilai klausa pemutusan kontrak Neymar akan naik menjadi 222 juta euro dan naik lagi menjadi 250 juta euro pada tiga tahun terakhir kontraknya itu.



Kini Barcelona tinggal menunggu sang pemain membubuhkan tanda tangan dalam kertas kontrak. Penandatanganan kontrak baru itu akan berlangsung setelah tugas Neymar di Olimpiade selesai. Namun Vives memastikan penundaan penandatanganan kontrak itu tak akan mempengaruhi substansi kontrak yang telah mereka sepakati bersama.



Kesepakatan kontrak baru itu menutup spekulasi kepindahan Neymar dari Camp Nou. Sebelumnya, Neymar gencar dikabarkan akan pindah dari Spanyol setelah dia tersangkut masalah pajak transfer dirinya dari Santos ke Barcelona pada 2014. Manchester United dan Paris Saint-Germain dikabarkan siap menebus klausa pemutusan kontrak sang pemain.



AS | FEBRIYAN