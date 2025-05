Persebaya Tak Permasalahkan Kabut Asap di Palembang

TEMPO.CO, Surabaya - Tim Persebaya United tidak mempermasalahkan kabut asap yang sedang melanda Palembang meskipun mereka akan bertanding di kota itu melawan Sriwijaya FC. Pertandingan babak delapan besar Piala Presiden 2015 putaran kedua itu akan digelar di Stadion Gelora Sriwijaya, Palembang, 27 September mendatang.



Pelatih Persebaya United Ibnu Grahan mengatakan, kedua tim sama-sama akan merasakan dampak kabut asap itu. “Jadi, itu tidak hanya akan merugikan satu pihak,” ujarnya kepada Tempo ditemui usai latihan perdana di lapangan PT SIER, Surabaya, Senin, 14 September 2015.



Namun, kata Ibnu, pihak Persebaya United akan menunggu keputusan Sriwijaya FC apakah tempat pertandingan putaran kedua itu akan dipindah. “Soal apakah kabut asap itu berpengaruh sehingga harus pindah, kami tunggu saja keputusan mereka,” ujarnya.



Babak delapan besar Piala Presiden 2015 dilaksanakan dalam dua putaran. Sebelum bertanding di Palembang, Persebaya akan menjamu Sriwijaya FC pada putaran pertama di Surabaya, 20 September mendatang.



Berikut jadwal lengkap perempat final Piala Presiden 2015 yang telah dirilis oleh Mahaka Sports selaku promotor:



Putaran Pertama



19 September

- Mitra Kukar vs PSM Makassar di Tenggarong, Kutai Kartanegara, pukul 16.00 WITA

- Arema Malang vs Bali United di Malang, pukul 18.00 WIB



20 September

- Persebaya United vs Sriwijaya FC di Surabaya, pukul 15.00 WIB

- Pusamania Borneo vs Persib Bandung di Samarinda, pukul 19.00 WITA



Putaran Kedua



26 September

- PSM Makassar vs Mitra Kukar di Makasar, pukul 16.00 WITA

- Persib Bandung vs Pusamania Borneo di Bandung, pukul 10.00 WIB



27 September

- Sriwijaya vs Persebaya United di Palembang, pukul 15.00 WIB

- Bali United vs Arema Malang di Malang, pukul 19.00 WITA



MOHAMMAD SYARRAFAH