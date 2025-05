Persib Justru Untung Bila Jadwal LSI Jadi Diundur

TEMPO.CO, Jakarta - Persib Bandung tak akan memgambil pusing menyoal wacana dimundurkannya jadwal Liga Super Indonesia (LSI) 2015. Juara LSI 2014 ini justru merasa diuntungkan apabila PT Liga Indonesia benar-benar mengundurkan jadwal kompetisi.



"Kami tidak merasa dirugikan apabila liga diundur. Kita ikutin saja," ujar pelatih kepala Maung Bandung Djadjang Nurdjaman, seusai mendampingi timnya bertanding melawan Persib U-21 pada laga uji coba di lapangan sepakbola Progressif, Senin, 16 Februari 2015.



Pelatih yang akrab disapa Djanur ini mengatakan, dimundurkannya jadwal kompetisi tak akan memengaruhi persiapan tim-nya. "Meskipun belum ada keputusan jadwal, kami akan tetap konsen melakukan persiapan melawan Persipura nanti," ucap dia.



Pada jadwal sementara yang sudah dibuat oleh PT Liga, kick off pertanlma LSI 2015 akan dilaksanakan pada 20 Februari 2015. Pada laga tersebut Persib Bandung akan menjamu runner up LSI 2014 Persipura Jayapura di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.



Djanur melanjutkan, mundurnya liga akan membuat tim pelatih leluasa dalam pencarian pemain depan yang hingga kini masih terus diburu olehnya. "Keuntungannya lagi, kami memiliki waktu untuk memburu striker," kata dia.



Ia pun mengatakan, persiapan yang sudah dilakukan Persib untuk menyambut LSI tidak akan mubazir. Mengingat, Persib pada tanggal 25 Februari akan bertanding pada babak penyisihan group H Piala AFC melawan New Radiant di Stadion Si Jalak Harupat. "Persiapan kami akan dialihoan untuk laga di AFC Cup," kata Djanur.



Persib Bandung masih terus melakukan persiapan dengan melakukan serangkaian latihan dan laga uji coba. Pada sore ini, Senin, 16 Februari 2015, Persib Bandung melakukan laga uji coba melawan juniornya Persib U-21.



Pada laga uji coba tersebut, Persib Bandung mampu mengungguli juniornya dengan skor 3-1. Dalam pertandingan tersebut, Djanur menurunkan satu pemain seleksi asal Paraguay, Silvio Escobar.



IQBAL T. LAZUARDI S