Persib Menang, Sergio Van Dijk Senang Pundi Gol Bertambah

TEMPO.CO, Bandung - Ujung tombak Persib Bandung Sergio Van Dijk senang bisa kembali mencetak gol saat Persib berduel melawan Persela dalam laga terakhir penyisihan grup C, Piala Presiden di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat, 17 Februari 2017. Sergio turut menyumbang satu gol dari 2 gol yang dilesakkan Maung Bandung--julukan Persib, ke gawang skuad berjulukan Laskar Joko Tingkir.



Baca juga: Kalahkan Persela, Persib Juara Grup C Piala Presiden



Tepatnya, pada menit 86, pria kelahiran Assen, Belanda, itu mampu memaksimalkan umpan Febri Haryadi dari sisi kiri dengan sontekan pelannya yang langsung berujung gol kedua bagi Persib. "Saya senang bisa tambah gol lagi, saya hanya menyelesaikan proses di dalam tim," ujar Sergio kepada wartawan seusai laga berakhir.



Kini, pemain yang khas dengan kepala plontos itu sudah mencetak 3 gol di ajang Piala Presiden. Sebelumnya Sergio turut serta mencetak 2 gol saat Persib melumat Persiba dengan skor akhir 3-1.



Di usianya yang tidak muda lagi, 34 tahun, Sergio masih bisa mempertahankan konsistensinya dalam membobol gawang lawan. Baik sepakan ataupun sundulan Sergio terbukti masih jitu guna mengkonversi peluang menjadi sebuah gol.



Apalagi, di kubu Persib, Sergio menjadi satu-satunya pemain yang ditugaskan sebagai striker murni. Namun, selama umpan dari lini kedua Maung Bandung tokcer, urusan bobolnya gawang lawan menjadi niscaya bagi Persib lantaran Sergio masih tajam.



"Saya lihat ada progres ada beberapa hal yang harus diperbaiki, itu proses. Saya berharap kalian suporter dukung pemain, jangan langsung ada ekspektasi 100 persen karena ini baru minggu kelima, tim masih butuh waktu. Nanti sebulan lagi permainan sudah lebih bagus," ujar Sergio.



Pelatih Kepala Persib Djajang Nurjaman mengatakan Sergio tampil cukup bagus saat melawan Persela kemarin malam. "Sergio selamat cetak tiga gol sekarang, semoga bisa tambah pundi golnya terus, walaupun saya tahu dia tidak memikirkan topskor," ujarnya.



AMINUDIN A.S.