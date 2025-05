TEMPO.CO, Bandung - Punggawa Persib Bandung, David Laly, mengatakan bakal bermain maksimal kalau dia diberi kepercayaan untuk diturunkan dalam laga terakhir penyisihan grup A, Piala Bhayangkara melawan Sriwijaya FC. David berharap Persib bisa menang dalam laga yang berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu, 26 Maret 2016.



"Kalau Tuhan menghendaki, kami bisa juara grup biar kami main di Bandung, jadi keuntungan juga karena kami banyak pendukung," ujar David di Bandung, Sabtu, 26 Maret 2016.



Menurut pemain asal Papua itu, Maung Bandung—julukan Persib—bakal bermain habis-habisan untuk memenangi laga melawan skuad Laskar Wong Kito. Mengenai sasalah kelelahan fisik, David menilai kedua kesebelasan mengalami hal yang sama. Faktor stamina menjadi masalah bagi Persib ataupun Sriwijaya lantaran ketatnya jadwal pertandingan turnamen yang diselenggarakan Kepolisian Republik Indonesia.



"Kalau menurut aku enggak ada alasan. Sebab, meski recovery-nya sedikit, kami masing-masing harus bisa mengatur waktu istirahat dengan baik agar pertandingan nanti bisa main maksimal," katanya.



Walau begitu, David mengatakan, kubu lawan lebih siap lantaran memiliki waktu recovery lebih lama. "Pastinya mereka lebih bugar. Dua hari kemarin mereka main, jadi punya waktu istirahat yang lebih lama. Mereka lebih fit dari kami," tuturnya. Namun, kata dia, Persib akan tetap tampil maksimal dan bekerja keras untuk bisa memenangi laga.



Untuk urusan kekuatan, kata dia, baik Maung Bandung maupun Sriwijaya sama-sama mengantongi kelemahan dan juga kelebihan lawan. "Sudah sama-sama tahu, tinggal siapa yang lebih siap pasti akan raih hasil maksimal," ucapnya.



Berdasarkan hasil statistik, dari lima pertemuan terakhir kedua kesebelasan, Persib berhasil mengungguli Laskar Wong Kito. Maung Bandung berhasil memenangi empat laga, sementara Sriwijaya hanya satu kali menang dan sisanya kandas.



Head to head Persib vs Sriwijaya



9 Maret 2013, Sriwijaya (2) vs (1) Persib



15 Juni 2013, Persib (4) vs (0) Sriwijaya



2 Februari 2014, Persib (1) vs (0) Sriwijaya



5 September 2014, Sriwijaya (0) vs (1) Persib



18 Oktober 2015, Persib (2) vs (0) Sriwijaya.



AMINUDIN A.S.