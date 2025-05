TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Persiba Balikpapan, Eduard Tjong, kesal bukan kepalang setelah timnya dikalahkan Surabaya United 3–1 dalam turnamen Piala Gubernur Kalimantan Timur di Stadion Parikesit Balikpapan, Ahad malam. Dia merasa anak asuhnya menganggap enteng tim tamu saat dipastikan lolos dalam babak penyisihan Grup C.



“Saya sempat bilang, kalian pakai rok saja. Sebab, saya lihat mereka sangat loyo pada pertandingan ini,” kata Eduard Tjong seusai pertandingan.



Eduard mengatakan timnya terlihat tidak mampu mengimbangi kecepatan permainan Surabaya United yang ngotot sejak peluit babak pertama dibunyikan. Hasilnya sangat mengejutkan. Penyerang Rudy Widodo mampu memborong tiga gol cepat pada menit 6, 15 dan 20 ke gawang Persiba. “Kalau sampai empat gol, saya akan mundur sebagai pelatih. Malu rasanya,” ujarnya.



Persiba, kata Eduard, memang sudah lolos babak penyisihan Grup C saat sukses menekuk Semen Padang dan PON Kaltim sehingga meraup 6 poin. Menurut dia, keunggulan ini semestinya membuat permainan Persiba lebih tenang dalam mengejar kemenangan melawan Surabaya United. “Ini masalah mental. Saya tidak ada kompromi karena targetnya adalah kemenangan. Selama 20 menit terjadi tiga gol, ini gila,” tuturnya.



Tiga gol bersarang ini seluruhnya murni keteledoran lini belakang yang gagal mengantisipasi serangan balik dan umpan lambung lawan. Persiba hanya mampu memperkecil kekalahan lewat titik putih yang diselesaikan dengan mudah oleh Foday Eddie Boakay pada menit 57.



Hasil akhir pertandingan ini menempatkan Surabaya United memuncaki Grup C turnamen Piala Gubernur Kalimantan Timur lewat perolehan 6 poin. Posisi runner-up adalah Persiba yang juga meraup 6 poin tapi kalah head-to-head oleh Surabaya United.



S.G. WIBISONO