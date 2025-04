Petinggi Manchester United Terkesan, Kontrak Mourinho Akan Diperpanjang

TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Manchester United Jose Mourinho dikabarkan akan ditawari perpanjangan kontrak oleh bos Old Trafford.



Pria Portugal itu menjadi Manajer United sejak Mei tahun lalu setelah Louis Van Gaal dipecat. Saat itu, dia menandatangani kontrak berjangka waktu tiga tahun dengan opsi perpanjangan 12 bulan.



Meski kini United belum bisa masuk empat besar, bos-bos United tampaknya terkesan oleh performa Mourinho, sehingga mereka ingin mempertahankannya sampai 2022.



The Sun menulis, United sedang merencanakan untuk duduk bersama Mourinho pada akhir musim ini guna mendiskusikan kemungkinan perpanjangan kontrak.



Menurut koran itu, manajer berusia 54 tahun itu tidak akan menerima kenaikan gaji, yang kini sebesar 12 juta pound sterling per musim. Namun dia akan menerima bonus jika berhasil membawa United kembali ke kejayaan seperti pada masa Sir Alex Ferguson.



"Pemilik United bersepakat menambah waktu Mourinho di sini," kata seorang sumber. "Mereka senang ada Mourinho saat ini."



