TEMPO.CO, Bandung - Pelatih kepala Persib, Dejan Antonic, mengatakan target anak asuhnya dalam turnamen Piala Bhayangkara 2016 adalah bisa merengkuh gelar juara. "Targetnya paling tinggi, kalau kita bisa juara, ya, juara nanti," ujar Dejan setelah menggelar latihan di lapangan Football Plus Arena, Kabupaten Bandung Barat, Selasa, 8 Maret 2016.



Menurut Dejan, Persib terbilang diuntungkan lantaran menjadi tuan rumah turnamen yang digagas Kepolisian Republik Indonesia itu. Dukungan langsung Bobotoh—panggilan suporter Persib—disinyalir bakal menambah ketebalan motivasi Atep cs untuk memenangi setiap laga nanti.



Persib tergabung di grup A bersama Mitra Kukar, Sriwijaya FC, PS TNI, dan juara turnamen Piala Gubernur Kalimantan Timur. Menurut Dejan, anak asuhnya bakal melakoni laga cukup berat. Musababnya, calon lawan Persib itu memiliki kekuatan yang cukup merata.



"Banyak pertandingan cukup berat, banyak pertandingan cukup keras, dan banyak tim yang cukup bagus di grup kita, of course kesempatan buat semua pemain, dan kita bisa lihat nanti di mana atau bagaimana kita bisa kerja untuk kompetisi yang sebentar lagi kita jalani," katanya.



Disinggung ihwal lawan terberat dalam turnamen itu, pelatih asal Serbia ini enggan menyebutkan salah satu tim yang akan menantang Persib pada babak penyisihan nanti. Menurut dia, semua tim memiliki peluang yang nyaris sama untuk bisa memenangi laga.



"Semua tim berat, semua tim ada kualitas, semua tim ada banyak pemain asing, semua tim ada banyak pemain yang punya kualitas," ucapnya.



Turnamen Piala Bhayangkara akan digelar pada 17 Maret 2016. Laga pembuka akan tersaji di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, mempertemukan tuan rumah Persib melawan Mitra Kukar.



