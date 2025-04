Piala FA: Arsenal vs Manchester City, Berburu Gelar Penebus Dosa

TEMPO.CO, Jakarta - Dua klub yang lama menyandang predikat sebagai raksasa di Liga Primer Inggris, Manchester City dan Arsenal, akan bertemu di Stadion Wembley, London, Ahad malam. Keduanya akan bertarung habis-habisan demi merebut satu tiket ke babak final Piala Asosiasi Sepak Bola Inggris (Piala FA) musim ini.



Kedua tim sama-sama membidik trofi Piala FA sebagai gelar penebus dosa setelah hilangnya peluang mereka merebut takhta juara Liga Primer Inggris 2016/2017. Hingga pekan ke-33, Manchester City hanya mampu bertengger di posisi keempat klasemen sementara dengan 64 poin. Sedangkan Arsenal berada di tangga keenam dengan 57 poin. Keduanya hampir dipastikan tak bisa mengejar pemuncak klasemen sementara Chelsea dengan torehan 75 poin.



Manajer Arsenal, Arsene Wenger, optimistis pasukannya mampu menyingkirkan skuad Manchester Biru, Ahad besok. Pria 67 tahun asal Perancis itu beralasan Arsenal menang pengalaman bertanding di Wembley dibanding The Citizen—julukan Manchester City. Fakta lain, Arsenal adalah juara Piala FA musim 2013/2014 dan 2014/2015.



"Kami tahu apa yang menunggu kami dan tahu seperti apa dua ruang ganti Stadion Wembley karena pernah berada di sana. Kami pun tahu seperti apa lapangannya. Jadi, kami tak akan linglung bertanding di sana," ujar Wenger.



Meski begitu, Wenger sadar bahwa lawan di semifinal kali ini bukan tim sembarangan. City tetaplah lawan yang sulit bagi The Gunners. Buktinya, di Liga Primer Inggris musim ini, Arsenal belum mampu mengalahkan skuad asuhan Josep Guardiola itu.



Dalam laga di Stadion Emirates, 2 April lalu, Arsenal hanya mampu bermain imbang 2-2 ketika menjamu The Citizen. Sedangkan dalam pertemuan sebelumnya di kandang City, Arsenal kalah 1-2.



"Jadi, sekarang partai semifinal (Piala FA) lebih seimbang. Mungkin kepercayaan diri kami tak bisa maksimal, mengingat hasil buruk beberapa laga terakhir. Tapi kami akan tunjukkan seberapa ingin kami ke partai final," kata Wenger. "Ini adalah satu-satunya peluang yang kami raih gelar musim ini."



Kubu City pun tak hilang fokus mengejar potensi satu-satunya gelar musim ini. Bek Gael Clichy pun optimistis timnya dapat melewati Arsenal dan mengunci satu tiket di partai puncak.



"Melawan Arsenal hanya nilai tambah. Hal terpenting bagi kami adalah lolos ke final dan juara," kata Clichy.



Menurut pemain berusia 31 tahun asal Prancis ini, Piala FA tak bisa dipandang sebelah mata. Menurut dia, trofi Piala FA tak kalah pamor dengan trofi juara Liga Primer. "Ini kompetisi yang sangat disukai masyarakat Inggris. Kami akan coba memenanginya sembari tetap mengamankan posisi lolos ke Liga Champions Eropa," kata Clichy.



