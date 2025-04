Piala FA: Chelsea Alami Kemerosotan, Ini yang Dilakukan Conte

TEMPO.CO, Jakarta - Chelsea akan menghadapi Tottenham Hotspur dalam laga semifina Piala FA di Wembley, Sabtu malam ini, dalam kondisi tertekan. Performa mereka mengalami kemunduran dan kalah dua kali dalam lima laga terakhirnya.

Karena kemunduran itu, posisi mereka di Liga Inggris sedikit terancam. Kini mereka hanya unggul empat angka dari calon lawannya di Piala FA ini.



Baca: Jadwal Liga Inggris dan Piala FA Malam Ini, 2 Laga Layak Ditunggu

Pelatih Antonio Conte sudah berusaha mengatasi kemunduran itu. Ia mempersiapkan Chelsea yang berbeda dari biasanya di pusat latihan mereka, yaitu Cobham Training Centre di Stoke D’Abernon, Cobham.

Pelatih tim nasional Italia di Piala Eropa 2016 itu melatih para pemain Chelsea lebih lama dan lebih keras, menyusul kekalahan mereka di stadion kandang Manchester United, Old Trafford, dalam laga Liga Primer, Minggu lalu.



Baca: Piala FA, Pochettino: Chelsea Kuat, tapi Tottenham Punya Gairah

Conte juga membatasi jumlah penonton latihan The Blues di Cobham untuk mengurangi gangguan kepada para pemainnya. Mereka baru berlatih di Stamford Bridge kemarin.



Seorang narasumber tabloid The Sun yang berasal dari lingkaran dalam pengurus Chelsea mengatakan, “Antonio butuh mengembalikan fokus seluruh pemainnya.”



Baca: Semifinal Piala FA: Data dan Fakta Preview Chelsea vs Tottenham



Conte juga melarang seluruh pemainnya memenuhi undangan acara di luar urusan pertandingan mereka di Liga Primer dan Piala FA sampai musim ini berakhir pada Mei mendatang.

Larangan dari Conte ini dikeluarkan setelah kiper andalan mereka, Thibaut Courtois, mengalami cedera pada pekan lalu saat memenuhi undangan acara promosi Chelsea dengan bermain bola basket.



Conte kemungkinan besar memanggil bek tengah veteran John Terry untuk mengantisipasi absennya Gary Cahill. Bek timnas Inggris ini sakit karena terserang virus dan sempat masuk rumah sakit selama dua hari.



Baca: Chelsea vs Tottenham, David Luiz: Fisik Pemain Spurs Terbaik



Terry, yang sudah berusia 36 tahun, akan meninggalkan Chelsea setelah kontraknya berakhir pada Juni nanti. Mantan kapten Chelsea dan Inggris ini sudah jarang bermain pada musim ini.

ESPN | SPORT MOLE | THE SUN | TELEGRAPH | PRASETYO