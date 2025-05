TEMPO.CO, Jakarta - PS TNI lolos ke babak delapan besar Piala Jenderal Sudirman 2015 sebagai juara Grup C dengan koleksi nilai 11 setelah menundukkan Persib Bandung dengan skor 2-0 dalam pertandingan terakhir fase grup, Senin.



Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, sebagaimana disiarkan secara langsung oleh Net TV, kedua gol PS TNI dikontribusi Wawan Febrianto pada menit ke-47 dan Guntur Triadi 11 menit sebelum laga usai.



Dengan hasil tersebut, PS TNI memimpin klasemen akhir Grup C. Adapun dua tim lain yang lolos dari Grup C ke babak delapan besar ialah Surabaya United dengan koleksi nilai 9 dan Pusamania Borneo sebagai peringkat ketiga terbaik di antara tiga grup.



Adapun tim-tim lain yang lolos ialah Arema Cronus dan Persija Jakarta sebagai juara dan runner up Grup A. Tim lain yang juga lolos ke babak delapan besar adalah Persipura Jayapura sebagai juara grup serta Semen Padang FC dan Mitra Kukar sebagai runner up dan peringkat ketiga terbaik kedua.



Di Grup A, yang menjadi peringkat ketiga adalah Sriwijaya FC, tapi koleksi nilainya hanya 5, sehingga kalah bersaing dengan tim yang berstatus peringkat ketiga dua grup lainnya.



Dalam turnamen ini, hasil seri tidak diterapkan. Jika selama 2 x 45 menit imbang, pemenang ditentukan melalui adu penalti. Jika sebuah tim menang dalam permainan 90 menit, akan mendapat nilai 3; menang lewat adu penalti mendapat nilai 2; kalah adu penalti 1; dan kalah dalam permainan selama 90 menit 0.



Daftar tim pada babak delapan besar

1. PS TNI

2. Surabaya United

3. Pusamania Borneo FC

4. Arema Cronus

5. Persija Jakarta

6. Persipura Jayapura

7. Semen Padang

8. Mitra Kukar



