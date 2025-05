TEMPO.CO, Jakarta - Liverpool berhasil mengalahkan Burton Albion dengan skor telak 5-0 dalam putaran kedua Piala Liga Inggris di Pirelli Stadium, Rabu dinihari WIB, 24 Agustus 2016. Berkat kemenangan ini, tim asuhan Juergen Klopp berhak melenggang ke putaran ketiga turnamen.



Liverpool membuka keunggulan lewat gol Divock Origi pada menit ke-15. Origi membobol gawang lawan diawali aksi Sadio Mane yang melewati kawalan dua bek Burton.



The Reds—julukan Liverpool—menggandakan keunggulan pada menit ke-22 melalui sundulan Roberto Firmino yang memaksimalkan umpan silang Nathaniel Clyne dari sisi kanan pertahanan Albion.



Pada babak kedua, tepatnya menit ke-61, Liverpool menjauh berkat gol bunuh diri pemain Burton. Gol itu berawal dari umpan Emre Can ke arah tiang jauh dan membentur bek Tom Naylor sebelum melesat ke dalam gawangnya sendiri.



Daniel Sturridge memperbesar keunggulan timnya dengan mencetak gol pada menit-78. Dia mendapatkan bola hasil operan satu-dua Milner dan Mane. Dengan tenang, Sturridge berhasil menceploskan si kulit bundar tanpa mampu diantisipasi penjaga gawang.



Seperti belum puas, Liverpool menggetarkan gawang Burton untuk kelima kalinya pada menit ke-83 lewat gol kedua Sturridge yang sukses mengubah umpan Sadio Mane menjadi gol.



Seperti dilansir dari Sky Sports, hingga pertandingan tuntas, tak ada gol tambahan tercipta. Liverpool menang meyakinkan lima gol tanpa balas.



Susunan pemain:

Burton Albion: Stephen Bywater, Tom Naylor, Kyle McFadzean, Damien McCrory, Lucas Akins, Lee Williamson, Hamza Choudhury, Jackson Irvine, Lloyd Dyer, Stuart Beavon, Calum Butcher.



Liverpool: Simon Mignolet, Nathaniel Clyne, Joel Matip, Dejan Lovren, James Milner, Adam Lallana, Emre Can, Jordan Henderson, Sadio Mane, Divock Origi, Roberto Firmino.



ANTARA