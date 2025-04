TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Kepala Persib, Djadjang Nurdjaman, mengakui selalu kesulitan saat anak asunya berlaga di markas Pusamania Borneo FC (PBFC), Stadion Segiri, Kalimantan Timur. Pada semifinal leg pertama, Persib harus belaga di kandang Pusamania itu, pada Kamis, 2 Maret 2017 nanti.



"Kita tahu catatan Persib sulit menang disana," ujar Djanur--sapaan akrab Djadjang-- kepada wartawan sebelum berangkat ke Samarinda, di bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, Selasa, 28 Februari 2017.



Pemain muda Persib, Henhen Herdiyana mengatakan tampil di markas PFBC, akan menjadi pengalaman pertama buat dirinya. wing bek Persib itu mengaku urusan tekanan antara kandang dan tandang bisa dibilang beda-beda tipis. Makanya, bermain di hadapan Bobtoh--suporter Persib ataupun bermain dengan dukungan minus dari Bobotoh--laga tandang, tentu nyaris tidak ada bedanya.



"Henhen mungkin main di kandang lawan bisa lebih semangat karena sebagai tamu kita tidak mau kalah. Kita akan bermain lepas , dukungan dari Bobotoh akan menjadi motivasi tapi main di luar agak sedikit lepas buat Henhen," ujarnya.



Djanur menilai skuad berjulukan Pesut Etam itu memang menunjukan hasil positif di ajang Piala Presiden kali ini. Diego Michiels dan kawan-kawan memang sangat sedikit membiarakan gawang Pesut Etam dibobol musuh-musuhnya di ajang Piala Presiden 2017.



Pada babak penyisihan Piala Presiden grup 4, skuad asuhan Ricky Nelson itu tak sekalipun membiarkan gawangnya kebobolan. Setelahnya, pada babak perempat final, kontra Madura United, penjaga gawang PBFC Wawan Hendrawan tak sekalipun memungut bola dari gawangnya sendiri pada waktu normal.



Hal ini, tentu menjadi tantangan bagi skuad Maung Bandung--julukan Persib, untuk mengoyak jala gawang Pesut Etam yang hingga kini masih perawan. "Dia menunjukan tim yang bisa mengalahkan, positifnya dia (PBFC) bertahan bagus," ujarnya.



Rekor 5 pertemuan terakhir kedua tim sama-sama menuai hasil imbang, dimana Persib sukses mencatatkan 2 kemenangan, satu kali seri, dan 2 kali kalah. Begitupun dengan skuad Pesut Etam yang sama Persis menuai hasil yang sama dengan Persib.



Berikut Head to Head lima laga terakhir antara Maung Bandung dan PBFC.



14 Desember 2016--ISC--Persib 1-0 Pusamania

6 Mei 2016--ISC--Pusamania 0-0 Persib

27 November 2015--Piala Jendral Sudirman--Persib 0-2 Pusamania

26 September 2015--Piala Presiden--Persib 2-1 Pusamania

20 September 2015--Piala Presiden--Pusamania 3-2 Persib



AMINUDIN A.S.