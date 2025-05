Piala Sudirman, Evan Dimas Yakin Surabaya United Bisa Lolos

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain andalan Surabaya United, Evan Dimas Darmono, bertekad membawa timnya lolos dari fase Grup C Piala Jenderal Sudirman yang digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur. Ia ingin mengulangi momen dua tahun silam, saat dia menjuarai Piala AFF U-19.



Dalam laga perdana Grup C, Surabaya United--jelmaan dari Persebaya Surabaya--akan menjamu PS TNI, yang diperkuat rekan-rekan Evan Dimas saat membela tim nasional U-19 dan U-23. "Di luar lapangan, kita teman. Tapi, di dalam lapangan, kita 'musuh'," kata Evan setelah mengikuti latihan Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Kamis malam, 12 November 2015.



Ada enam rekan Evan di timnas U-19 dan U-23 yang membela PS TNI. Mereka adalah Ravi Murdianto (kiper), Manahati Lestussen (pemain belakang), Abduh Lestaluhu (pemain belakang), Ahmad Nuviandani (pemain tengah), Wawan Febrianto (pemain tengah), dan Dimas Drajat (striker).



Menurut mantan kapten timnas U-19 tersebut, semua tim yang masuk di Grup C patut diwaspadai, termasuk PS TNI. "Mereka (PS TNI) pasti ngotot. Namun kita waspadai semua. Jadi kita optimistis lolos," ujar Evan.



Surabaya United tergabung satu grup bersama PS TNI, Persela Lamongan, Persib Bandung, dan Pusamania Borneo FC. PS TNI menjadi lawan pertama Surabaya United. Keduanya akan bermain pada Ahad, 15 November 2015.



Sementara itu, saat mengikuti latihan, Evan Dimas yang baru ikut latihan setelah pulang dari Piala Habibie mengalami cedera ringan. "Sakit di bagian paha. Tadi terasa. Mungkin karena kecapekan," tuturnya. Namun dia yakin, dalam dua hari ke depan, cederanya akan sembuh.



NURHADI