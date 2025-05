Pindah ke Arsenal, Petr Cech Dapat Ancaman Pembunuhan

TEMPO.CO, London – Kiper baru Arsenal, Petr Cech, mendapatkan sejumlah ancaman pembunuhan dari fans Chelsea melalui Twitter menyusul kepindahannya dari Stamford Bridge ke Emirates Stadium dengan nilai transfer 10 juta pound, Senin (29/6).



Para suporter Chelsea jelas sekali merasa kesal dengan keputusan Cech untuk menyeberang ke sesame klub London setelah pemain asal Republik Ceko itu berkostum The Blues selama 11 tahun.



Sejumlah pengguna Twitter yang mengaku fans Chelsea menyebut Cech sebagai “pengkhianat” dan “seekor ular” sementara yang lainnya menulis “Cech sudah mati di mata saya, ia ular yang memakai helm.”



Seorang fan Chelsea dengan username @Febreezion bahkan menulis tweet bernada mengancam: “Ucapkan selamat tinggal kepada keluarga kamu untuk kali terakhir sebelum kamu tidur, kamu tak akan melihat mereka lagi besok, dasar ular idiot.”



Fan Chelsea lainnya mengingatkan kembali insiden yang menengakibatkan Cech menderita cedera kepala serius saat bertubrukan dengan gelandang Reading, Stephen Hunt, pada Oktober 2006.



“F*** you Petr Cech, dasar ular keparat, saya tak percaya kamu pindah ke Arsenal keparat. Saya jadi berharap Stephen Hunt mengakhiri hidup kamu. F***ing Cech.”



Tweet yang bernada mengancam terus ditujukan kepada Cech dan keluarganya begitu muncul kabar kepastian ia bergabung dengan Arsenal. @Enegali10 menulis: “Baru saja melihat Cech menandatangani kontrak. Dasar bajingan jelek cedera otak. Semoga anak-anak kamu menderita kanker.”



“Saya akan membawa senapan sniper SR-25 ke Stamford Bridge saat kami bermain melawan Arsenal. Akan sangat indah melihat darah Cech mengalir di lapangan.”



Seorang pengguna Twitter mengunggah foto rekayasa dengan mengganti wajah Cech yang memakai kostum Chelsea dengan kepala seekor sementara foto lain menunjukkan seorang fan siap membakar replika kostum Chelsea bernomor 1 yang selama ini dipakai Cech.



Pemain 33 tahun ini menandatangani kontrak empat tahun dengan Arsenal yang diyakini bernilai 100 ribu pound per pekan dan ia hampir pasti membuat debutnya bersama The Gunners pada perebutan Community Shield lawan Chelsea 2 Agustus mendatang.



DAILYMAIL | A. RIJAL