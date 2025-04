Porto Vs Juventus, Komentar Pelatih dan Fakta Penting Lain

TEMPO.CO, Jakarta - Porto akan menjamu Juventus dalam laga pertama babak 16 besar Liga Champions di Estadio Do Dragao, Kamis dinihari, pukul 02.45 WIB. Pertandingan itu akan ditayangkan secara langsung oleh SCTV.



Berikut sejumlah aspek terkait pertandingan ini.



Komentar kedua pelatih:



Nuno Espírito Santo (Porto):

"Kami siap dan para pemain siap berlaga. Kita akan menyaksikan pertandingan sengit antara dua tim terbaik dari 16 tim di Eropa. Ini Porto yang siap berjuang menghadapi lawan yang fantastis. Ini tantangan yang besar.



Estadio do Dragao akan dipenuhi dan disesaki dengan fans yang fanatik yang siap mendukung kami. Kami bertekad mengerahkan seluruh energi untuk menunjang penampilan tim. Kami tidak akan menganggap enteng lawan tetapi kami juga seharusnya tidak merasa rendah diri. Kami harus bermain dengan kekuatan penuh."



Massimiliano Allegri (Juventus):

"Porto tampil sebagai tim dan langganan perhelatan Liga Champions. Mereka tidak terkalahkan sejak September, hanya kebobolan 14 gol di semua musim. Mereka menundukkan Bayern dan Chelsea di kandang dalam tiga tahun terakhir. Mereka menorehkan rekor gemilang. Kami mengetahui masalah dan kami siap menghadapinya.



Kami harus fokus kepada banyak hal penting, yakni pertandingan ini. Ada 180 menit yang sarat kesulitan, karena Porto tampil dengan penuh semangat, terbukti mereka mampu lolos ke babak 16 besar. Kami tidak ingin menyalahkan situasi, berkaitan dengan situasi yang menimpa (Bonucci)."



Data dan fakta:

- Juventus tidak terkalahkan ketika melawan Porto (dua menang, satu imbang).

- Tidak ada tim asal Italia yang menang dari lima laga tandang ke Porto di ajang Liga Champions (empat imbang dengan sekali kalah). Kekalahan terakhir mereka pada Maret 1993 (Porto 0-1 AC Milan).

- Juventus tidak meluncur ke puncak dari babak penyisihan grup Liga Champions sejak 2012/13, sementara Porto mampu mencapai fase knockout Liga Champions untuk kali ketujuh dari 10 keikutsertaan mereka.

- Porto hanya kalah sekali dari 14 pertandingan kandang babak knockout Liga Champions (tujuh menang, 6 imbang), itu terjadi manakala melawan Manchester United pada April 2009. (0-1)

- Porto hanya sekali gagal mencetak gol dalam 12 laga Liga Champions terakhir dalam laga yang diadakan di Dragao.

- Porto meraih clean sheet dalam tiga laga terakhir di Liga Champions.



Prakiraan susunan pemain:



Porto (4-1-3-2):

Casillas (penjaga gawang); Maxi Pereira, Marcano, Felipe, Alex Telles; Danilo, Herrera, Óliver Torres; Brahimi, André Silva, Soares.



Juventus (4-2-3-1)

Buffon (penjaga gawang); Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Pjani, Khedira; Cuadrado, Dybala, Manduki; Higuaín.

Absen: Bonucci



Hasil lima laga terakhir:



Porto:

17/ 2/17 Porto 4 - 0 Tondela

11/2/17 Vitória Guimaraes 0 - 2 Porto

4/2/17 Porto 2 - 1 Sporting Clube de Portugal

28/1/17 Estoril Praia 1 - 2 Porto

21/1/17 Porto 4 - 2 Rio Ave



Juventus:

17/2/17 Juventus 4 - 1 Citta di Palermo

12/2/17 Cagliari Calcio 0 - 2 Juventus

8/2/17 Crotone 0 - 2 Juventus

5/2/17 Juventus 1 - 0 Internazionale Milano

29/1/17 Sassuolo Calcio 0 - 2 Juventus



Head To Head:



23/10/01 Juventus 3 - 1 Porto

10/10/01 Porto 0 - 0 Juventus.



ANTARA