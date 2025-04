Prediksi Arsenal vs Crystal Palace di Liga Inggris Kamis DInihari WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Arsenal akan menjamu Crystal Palace dalam laga lanjutan Liga Inggris 2024-2025 pekan ke-34 di Stadion Emirates, Kamis, pukul 02.00 WIB, 24 April 2025. Pertandingan ini bisa disaksikan secara langsung di Vidio.



Arsenal yang berada di peringkat kedua dengan 66 poin, hampir tidak mungkin lagi bisa mengejar jarak 13 poin dari pemuncak klasemen Liverpool yang di ambang juara di saat kompetisi tinggal menyisakan lima laga. Apabila The Gunners takluk dari Crystal Palace pada pekan ini, The Reds dipastikan menjadi juara.



Skenario lain, apabila tim asuhan Mikel Arteta menang atas Palace, kepastian Liverpool menjadi juara masih menunggu hasil pertandingan mereka menjamu Tottenham Hotspur di Anfield pada Minggu, 27 April nanti. Jika pasukan Arne Slot meraih kemenangan di laga kandang itu, mereka akan mengunci gelar Liga Inggris musim ini dengan 82 poin yang itu tidak bisa lagi dikejar Arsenal.



Harapan Arsenal untuk bisa mendapatkan trofi musim ini masih terbuka dari Liga Champions. Tim asuhan Mikel Arteta berhasil melaju sampai semifinal setelah menyingkirkan tim paling banyak juara di Kejuaraan Eropa itu, Real Madrid, dengam agregat 1-5. Mereka akan bertanding melawan Paris Saint-Germain (PSG) di babak empat besar.



Di satu sisi, Crystal Palace berada di peringkat ke-12 klasemen dengan 44 poin dari 33 pertandingan. The Eagles akan berjuang mengejar poin penuh setelah tiga laga tanpa kemenangan dan hanya bisa mengemas satu poin dari bermain imbang tanpa gol melawan Bournemouth di kandang pada Sabtu lalu. Jika bisa mengalahkan Arsenal, hal itu bisa membuat mereka naik peringkat.



Palace bisa bermain tanpa beban di laga ini dan memfokuskan diri pada perburuan gelar Piala FA. Di kejuaraan ini, mereka akan menghadapi Aston Villa dalam laga semifinal pada Sabtu nanti.